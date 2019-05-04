Tıraşı bırakıp hayat kurtardı, üzerini değiştirip çalışmaya devam etti
Hollanda’da çalıştığı berber dükkanının önünde aracıyla kanala düşen 79 yaşındaki Hollandalıyı tereddüt etmeden suya atlayarak ölümden kurtaran Türk berber Hacı Altıntaş, medya tarafından kahraman ilan edildi.
HOLLANDA’nın Vlaardingen kentinde bir berber dükkanında çalışan Kırşehirli 25 yaşındaki Hacı Altıntaş, cuma günü çalıştığı sırada dükkanın önünde bir arabanın kanala düştüğünü gördü. Olay yerine toplananların kanala düşen kişiyi kurtarmak yerine telefonlarıyla çekim yaptıklarını görünce cebindekileri kenara bırakıp tereddüt etmeden suya atladı. Kanala düşen adamı kurtardıktan sonra da eve gidip ıslak kıyafetlerini değiştirdikten sonra çalışmaya devam etti.
TEŞEKKÜR İÇİN DÜKKANA GELDİ
Altıntaş, ülkedeki yerel medya tarafından “kahraman” ilan edildi. Kanala düşen Hollandalı ise olaydan bir gün sonra berber dükkanına giderek Altıntaş’a teşekkür etti.
Altıntaş, “O an nasıl bir panik içinde olduğumu anlatamam, ‘benim hayatımı kurtardın’ diyerek ağlaması duygulandırdı. Olay yerinde bulunan çok sayıda kişi arasından kanala atlayarak bir hayat kurtardığım için gurur duyuyorum” dedi.
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