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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
04.05.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

Tıraşı bırakıp hayat kurtardı, üzerini değiştirip çalışmaya devam etti

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Tıraşı bırakıp hayat kurtardı, üzerini değiştirip çalışmaya devam etti

Hollanda’da çalıştığı berber dükkanının önünde aracıyla kanala düşen 79 yaşındaki Hollandalıyı tereddüt etmeden suya atlayarak ölümden kurtaran Türk berber Hacı Altıntaş, medya tarafından kahraman ilan edildi.

HOLLANDA’nın Vlaardingen kentinde bir berber dükkanında çalışan Kırşehirli 25 yaşındaki Hacı Altıntaş, cuma günü çalıştığı sırada dükkanın önünde bir arabanın kanala düştüğünü gördü. Olay yerine toplananların kanala düşen kişiyi kurtarmak yerine telefonlarıyla çekim yaptıklarını görünce cebindekileri kenara bırakıp tereddüt etmeden suya atladı. Kanala düşen adamı kurtardıktan sonra da eve gidip ıslak kıyafetlerini değiştirdikten sonra çalışmaya devam etti.

Tıraşı bırakıp hayat kurtardı, üzerini değiştirip çalışmaya devam etti

TEŞEKKÜR İÇİN DÜKKANA GELDİ
Altıntaş, ülkedeki yerel medya tarafından “kahraman” ilan edildi. Kanala düşen Hollandalı ise olaydan bir gün sonra berber dükkanına giderek Altıntaş’a teşekkür etti.
Altıntaş, “O an nasıl bir panik içinde olduğumu anlatamam, ‘benim hayatımı kurtardın’ diyerek ağlaması duygulandırdı. Olay yerinde bulunan çok sayıda kişi arasından kanala atlayarak bir hayat kurtardığım için gurur duyuyorum” dedi.

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