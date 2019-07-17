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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe
17.07.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Londra'nın siluetini bozacak ‘Lale Gökdelen’i başkan istemiyor

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Londra'nın siluetini bozacak ‘Lale Gökdelen’i başkan istemiyor

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, kentte lale şeklinde bir gökdelen inşa edilmesi planlarına karşı çıktı. Khan, kentin yönetim organına projeye onay vermemesi çağrısında bulundu.

SADIQ Khan bu çağrıyı İnceleme Komisyonu’nun raporunu açıklamasından sonra yaptı. Raporda, 305 metre yükseklikte olması önerilen binanın, kentin siluetini bozacağı ve kamuya fazla bir yararı olmayacağı belirtiliyor. Rapora göre gökdelenin tasarımı dünya standartlarında değil, çevresinde önerilen kamuya açık alanlar da nitelik ve nicelik açısından yetersiz. Projenin sahibi olan ‘Foster + Partners’ şirketi yetkilileri, Khan’ın çağrısının kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Şirketten yapılan açıklamada, bundan sonra atılacak adımların değerlendirileceği belirtildi.

PLANLAMA DAİRESİ ONAY VERMİŞTİ
Kültür mirasının korunmasıyla ilgili bazı sivil toplum kuruluşları, Londra Kulesi gibi bazı tarihi binaların manzarasını etkileyeceği gerekçesiyle gökdelene karşı çıkmıştı. Ancak Planlama Dairesi yetkilileri, bu itirazı yerinde bulmalarına karşın, kent merkezine ziyaretçi sayısını artacağını ve binanın sağlayacağı faydaların zararından daha fazla olacağını belirterek projeye oy çokluğuyla onay vermişti. Projede binanın iki yanında lale motifini tamamlayacak dönme dolaplar yapılması öngörülüyordu.

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