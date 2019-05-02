‘Kamulaştıralım’ dedi, kıyamet koptu
Kevin Kühnert, Sosyal Demokratların yeni umuduydu. Büyük koalisyona çektiği isyan bayrağıyla kamuoyunda ‘isyankar çocuk’ olarak tanınan SPD gençlik teşkilatı Juso Başkanı Kühnert, şimdi de haftalık Die Zeit gazetesine verdiği demeçle, partisi dahil siyaset dünyasını ayağa kaldırdı. Demokratik yolla büyük şirketleri kamulaştırmak istediğini söyleyen Kühnert, örnek olarak da Almanya’nın en büyük otomotiv şirketlerinden BMW’yi gösterdi.
“KAMULAŞTIRMA olmadan, kapitalizmi yenmek mümkün değil” diyen Kühnert, bir anda eleştirilerin hedefi oldu. Almanya’da emlak mülkiyetini de sınırlamak isteyen Kühnert, “Başkalarına ait bir dairede kendi geçimini sağlamak meşru bir ticaret modeli değil. Herkes en fazla kendi oturduğu daireye sahip olmalı” dedi. Bu konuda en iyi çözümün kooperatifler olduğunu belirten Kühnert, kiranın ortadan kalkmasının en arzu edilen yöntem olduğunu savundu.
‘NE İÇTİ BU ÇOCUK?’
Kühnert’in açıklamaları Almanya’da sert eleştirilere yol açtı. Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri sırasında böyle bir açıklamaya kendi partisi SPD’den de tepki geldi. SPD’li milletvekili Johannes Kahr, Twitter’dan, “Ne kadar büyük bir saçmalık bu. Ne içti bu çocuk? Meşru olmasa gerek içtiği” diye yazdı. Kahr, Kühnert’in açıklamalarının gerçekle bir ilgisi olmadığını, seçim kampanyasının ortasında bu sözlerin çirkin olduğunu belirtti.
SPD Başkan Yardımcısı Ralf Stegner ise, “Onun her görüşünü paylaşmak zorunda değiliz” dedi, ama gençlik teşkilatı başkanının SPD’nin solunda olmasının, Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin gençlik teşkilatının partinin sağına düşmesinden daha sempatik olduğunu savundu.
‘KÜHNERT SOL PARTİ’YE GEÇSİN’
CSU Genel Sekreteri Markus Blume ise Kevin Kühnert’i ‘şaşkın hayalperest’ olarak niteledi ve SPD’yi Kühnert’in sözlerine karşı açık tavır almaya çağırdı. “Kühnert Sol Parti’ye geçsin” diyen Blume, “Bu tür kişilerle devlet olmaz. Hükümet işlemez” dedi.
CDU Baden Württemberg Teşkilatı Başkanı Thomas Strobl, “Doğu Almanya’nın çöküşünden 30 yıl sonra solcular yine demokratik sosyalizm istiyor” diyerek tepkisini gösterdi.
FDP Saarland Teşkilatı Başkanı Oliver Luksic, Kühnert’in kamulaştırma sözleriyle acaba ‘hafif bir Doğu Almanya mı yoksa tam bir Doğu Almanya mı’ kastettiğini sordu.
Alman medyası da Kühnert’in ifadelerini manşetlerine taşıdı. Bild haberi ana sayfadan ‘Kühnert BMW’yi kamulaştırmak istiyor’ diye verdi ve SPD’nin, Doğu Almanya’nın çöküşünden 30 yıl sonra yine sosyalizm rüyası gördüğünü yazdı.
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