Kamuda 200 bin personele ihtiyaç var!

PERSONEL açığının 2018 yılında 185 bin olduğu hatırlatılan açıklamada istihdam açığı nedeniyle istikrarın zarar görebileceğine dikkat çekildi. Alman Memurlar Birliği Başkanı Ulrich Silberbach: “Kamudaki personel açığı nedeniyle hizmetler sağlıklı yapılamıyor. Kamu elden geçmeli, aksaklıklar giderilmeli ve yaşanan yıpranmışlık yenilenmeli. Şunu herkes bilmeli ki eğer devlet iyi işlemezse toplumun birlikteliği bozulur.”

‘TEPKİLER KİMSEYİ ŞAŞIRTMASIN’

Silberbach, devletin verdiği hizmetin demokrasi, hukuk devleti sosyal piyasa ekonomisi ve konjonktür için önemli olduğuna işaret ederek, eğitim ve iç güvenlik alanında çalışanların üzerindeki yükün çok fazla olduğuna da dikkat çekti. Silberbach “İnsanların devlete öfkesi ve onun temsilcilerine yönelik tepkisi kimseyi şaşırtmasın” dedi. Alman Memurlar Birliği’nin 6 ve 7 Ocak tarihlerinde Köln’de yapacağı toplantıda kamu alanındaki personel açığıyla ilgili detaylı açıklama yapılacak.