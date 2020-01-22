Kalyoncu çiftinden Paris’te sergi

PARİS Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumhur’un ev sahipliğinde düzenlenen sergiye Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Epinay-Sur-Seine Belediye Başkan Yardımcısı Patrice Konieczny ve belediye yetkilileri, Türk Hava Yolları (THY) Paris Müdürü Hikmet Mesut Türkseven, Kültür ve Tanıtma Müşaviri Özgür Semiz ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte konuşan Büyükelçi Musa, Paris Trabzonlular Derneği’ne yaptığı katkılarından dolayı Epinay-Sur-Seine Belediyesi’ne teşekkür etti. Konieczny da serginin açılışında olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, toplumda toleransı ve saygıyı yaymak için bu tür etkinliklerin önemini vurguladı. ‘GÜZEL TEPKİLER ALDIK’

Bu serginin 9’uncu kişisel sergisi olduğunu belirten Raif Kalyoncu, resimlerinde denizi tema olarak kullandığını söyledi. Resimlerini Fransız sanatseverlerin beğenisine sunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Kalyoncu, “Bu resimler Fransızlara ne anlatıyor? Aslında modern bir dille bizim kültürümüzü anlatıyor. Resimlerim biraz yöresel olmasına rağmen beğenildi. Çok güzel tepkiler aldık” dedi. ‘NEREDE OLURSANIZ OLUN...’

Resimlerinde daha çok kadın figürü kullandığını ancak müziğin de önemli bir yer tuttuğunu belirten Kalyoncu ise şunları söyledi: “Sergide bir Fransız davetli, ailesinin balıkçı olduğunu, kendi yaşantısıyla ilgili şeyler gördüğünü söyledi. İster Fransa’da olun ister Türkiye’de olun, mutlaka sanatın bir iletişim dili bulunuyor ve yaşanmış şeyleri ifade ediyor.” Kalyoncu, resimlerinde mitolojik öğeleri kullandığını ve tüm ruhunu kattığını anlatarak, resimlerinin beğenilmesinden mutluluk duyduğunu belirtti.