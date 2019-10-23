Kalecilerin kâbusu oldu! 12 maçta 18 gol...
Bayern Münih’in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, oynadığı 12 resmi maçın 12’sinde de gol atarak adeta takımının kurtarıcısı oldu. 12 maçta 18 kez golle kalecilerin kâbusu haline gelen yıldız futbolcu, hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de Bundesliga’da gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor.
LEWANDOWSKI, bu sezon takımının Bundasliga, Alman Futbol Federasyonu (DFB) Kupası ve Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giydi. Yıldız futbolcu, geride kalan sekiz lig maçında 12 gol attı. Her 58 dakikada bir gol atma ortalaması yakalayan golcü, ligde rakip fileleri havalandırmaya Hertha maçıyla başladı. 2-2 berabere biten maçta Bayern Münih’in iki golüne de imzasını koyan Lewandowski, Schalke’yle 3-0 biten maçta da 3 golün sahibi oldu. Köln maçında da iki kez gol atan Lewandowski, Mainz, RB Leipzig, Augsburg, Hoffenheim ve Paderborn maçlarını da boş geçmeyerek bu beş karşılaşmada birer gol attı. Lewandowski, Bundesliga’da gol krallığı yarışmasında açık ara birinci sırada. Takımının DFB Kupası 1. Tur maçında Cottbus’u karşı sahneye çıkan Polonyalı golcü, 3-1 biten karşılaşmada yine bir gol attı.
DEVLER LİGİ’NDE DE İLK SIRADA
Polonyalı golcü, sadece lig ve kupada değil, Şampiyonlar Ligi’nde de zirveyi bırakmıyor. Bayern Münih’in oynadığı üç maçta da forma giyen Lewandowski, üçünde de fileleri havalandırdı. Bayern Münih’in, sahasında konuk ettiği Kızıl Yıldız’ı 3-0 yendiği maçta 1 gol atan Lewandowski, 7-2 kazanılan Tottenham maçında 2, 3-2 biten Olympiakos maçında da 2 gol attı.
Lewandowski, tıpkı Bundesliga’da olduğu gibi Şampiyonlar Ligi’nde de gol krallığı yarışmasında 5 golle ilk sırada yer alıyor. Onu, 4’er golle Gnabry, Kane, Orsiç, Sterling, Haland izliyor.
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