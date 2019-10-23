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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
23.10.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Kalecilerin kâbusu oldu! 12 maçta 18 gol...

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Kalecilerin kâbusu oldu! 12 maçta 18 gol...

Bayern Münih’in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, oynadığı 12 resmi maçın 12’sinde de gol atarak adeta takımının kurtarıcısı oldu. 12 maçta 18 kez golle kalecilerin kâbusu haline gelen yıldız futbolcu, hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de Bundesliga’da gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor.

LEWANDOWSKI, bu sezon takımının Bundasliga, Alman Futbol Federasyonu (DFB) Kupası ve Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giydi. Yıldız futbolcu, geride kalan sekiz lig maçında 12 gol attı. Her 58 dakikada bir gol atma ortalaması yakalayan golcü, ligde rakip fileleri havalandırmaya Hertha maçıyla başladı. 2-2 berabere biten maçta Bayern Münih’in iki golüne de imzasını koyan Lewandowski, Schalke’yle 3-0 biten maçta da 3 golün sahibi oldu. Köln maçında da iki kez gol atan Lewandowski, Mainz, RB Leipzig, Augsburg, Hoffenheim ve Paderborn maçlarını da boş geçmeyerek bu beş karşılaşmada birer gol attı. Lewandowski, Bundesliga’da gol krallığı yarışmasında açık ara birinci sırada. Takımının DFB Kupası 1. Tur maçında Cottbus’u karşı sahneye çıkan Polonyalı golcü, 3-1 biten karşılaşmada yine bir gol attı.

Kalecilerin kâbusu oldu 12 maçta 18 gol...
DEVLER LİGİ’NDE DE İLK SIRADA
Polonyalı golcü, sadece lig ve kupada değil, Şampiyonlar Ligi’nde de zirveyi bırakmıyor. Bayern Münih’in oynadığı üç maçta da forma giyen Lewandowski, üçünde de fileleri havalandırdı. Bayern Münih’in, sahasında konuk ettiği Kızıl Yıldız’ı 3-0 yendiği maçta 1 gol atan Lewandowski, 7-2 kazanılan Tottenham maçında 2, 3-2 biten Olympiakos maçında da 2 gol attı.
Lewandowski, tıpkı Bundesliga’da olduğu gibi Şampiyonlar Ligi’nde de gol krallığı yarışmasında 5 golle ilk sırada yer alıyor. Onu, 4’er golle Gnabry, Kane, Orsiç, Sterling, Haland izliyor.

 

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