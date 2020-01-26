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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
Haber Giriş: 26.01.2020 - 11:27,Son Güncelleme:/

‘Kalbimiz, düşüncelerimiz, dualarımız sizinle’

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‘Kalbimiz, düşüncelerimiz, dualarımız sizinle’

Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, Cambridge’de bir konser verdi. 2020 yılı boyunca sadece Beethoven’ın eserlerinden oluşan bir dizi konser programı olan Onay, Cambridge West Road Concert Hall’de dinleyicileri büyüledi.

UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi unvanı sahibi Onay, konuşmasında Elazığ depreminin hüzün duygularının notalara yansıdığını söyledi. Onay, “Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz, düşüncelerimiz, dualarımız sizinle Elazığ, Malatya” dedi.
İngilizlerin yoğun katılımının olduğu gece iki bölüm halinde gerçekleştirildi. Gülsin Onay, müzik ve bilim çevresinden ünlü isimlerin de katıldığı bir buçuk saatlik konserin sonunda ayakta alkışlandı.

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