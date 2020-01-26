UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi unvanı sahibi Onay, konuşmasında Elazığ depreminin hüzün duygularının notalara yansıdığını söyledi. Onay, “Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz, düşüncelerimiz, dualarımız sizinle Elazığ, Malatya” dedi.

İngilizlerin yoğun katılımının olduğu gece iki bölüm halinde gerçekleştirildi. Gülsin Onay, müzik ve bilim çevresinden ünlü isimlerin de katıldığı bir buçuk saatlik konserin sonunda ayakta alkışlandı.