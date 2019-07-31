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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ahmet KÜLAHÇI / Fotoğraf: ABACAPRESS.COM
31.07.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

Kafalar her yerde aynı

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Kafalar her yerde aynı

Rashida Tlaib. 1976 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Detroit kentinde doğdu. Demokrat Partili Mishigan milletvekili. Filistin kökenli. Müslüman kökenli ilk iki milletvekilinden biri.

Kafalar her yerde aynıALEXANDRIA Ocasio-Cortez. 1989 yılında New York’ta doğdu. Demokrat Parti’den New York milletvekili seçildi. Temsilciler Meclisi’nin en genç üyesi. Puerto Riko kökenli.
Ayanna Pressley. 1974 yılında Cincinnati (Ohio) kentinde doğdu. Demokrat Partili Massachusetts milletvekili. Afro-Amerikalı.
Ilhan Omar. 1981 yılında Mogadişu’da (Somali) doğdu. Ailesiyle birlikte iç savaştan kaçarak bir süre Kenya’da yaşadı. 1995 yılında da ailesiyle birlikte ABD’ye göç etti. Demokrat Partili Minnesota milletvekili. Somali kökenli. Müslüman.
*
Bu kadın milletvekillerinin hepsi de Amerikalı.
Hepsi de Amerikan vatandaşı.
Hepsi de ‘koyu’ tenli.
Ilhan Omar hariç, hepsi de ABD’de dünyaya geldi.
Hepsi de ABD Başkanı Donald Trump’ın sığınmacı politikasına karşı.
Trump’ın İsrail yanlısı politikasına da.
Tabii İsrail’in Filistin politikasına da.
İşte Donald Trump, Demokrat Partili bu kadın milletvekillerine kafayı taktı.
Attığı tweetlerle Demokrat Partili kadın parlamenterlere ateş püskürdü.
Hem de tam ırkçı bir tutum sergileyerek.
Hem de tam bir ‘beyaz ırkçılık’ yaparak.
Trump, bundan birkaç hafta önce, “Tamamen felaket, rüşvetçi ve beceriksiz hükümetlerin yönettiği ülkelerden gelen sözde ‘ilerici’ demokratların, ABD vatandaşlarına hükümetin ne yapması gerektiğini açıklamaya çalışmalarını gözlemlemek çok ilginç. Tamamen çökmüş ve kriminalitenin (suç işlemenin) başını alıp gittiği bu bölgeleri yeniden düzeltmek için neden oralara geri gidip yardım etmiyorlar bunlar?” içerikli bir tweet attı.
Kim nereye geri gitsin?
Ilhan Omar’ın dışındaki 3 kadın milletvekili de ABD dünyaya gelmiş.
Belki de atalarının geldiği ülkeleri hiç görmemişler.
Nasıl olur da gelinmeyen bir ülkeye geri gidilir?
İşte bu mantığı, daha doğrusu ‘mantıksızlığı’ anlamak mümkün değildir.
Bunu söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, 1946 yılında Queens kentinde (New York City) doğmuştur.
Annesi İskoç, babası Alman kökenlidir.
Büyük babası Friedrich Trump 1885’te, büyük annesi Elisabeth Christ de 1902’de Almanya’nın Pfalz bölgesindeki Kallstadt kentinden ABD’ye göç etmişlerdir.
Yani Donald Trump da ‘saf kan’ Amerikalı değildir.
Rashida Tlaib, Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley’i gelmedikleri halde ‘geldikleri ülkelere geri gitmelerini, daha doğrusu geri göndermek isteyen’ Donald Trump acaba nereye ‘geri’ gidecektir?
Annesinin ülkesi İskoçya’yı mı, yoksa baba tarafının ülkesi Almanya’yı mı tercih edecektir?
*
ABD, dünyanın ilk modern demokratik cumhuriyetidir.
ABD, çok kültürlü, çok uluslu, çok kimlikli, çok dilli bir ülkedir.
ABD, tam bir özgürlükler ülkesidir.
Biz bunu hep böyle bildik.
Ama görüyoruz ki, kafalar her yerde aynı.
Özgürlükler ülkesinde de.
Almanya’da da öyle değil mi?
Aydan Özoğuz.
1967 yılında Almanya’nın Hamburg kentinde doğdu.
Alman vatandaşı.
2001-2008 yılları arasında Hamburg Eyalet Parlamentosu milletvekiliydi.
2009 yılından beri Federal Meclis milletvekili.
2013-2018 yılları arasında Federal Hükümetin Göç, Sığınmacılar ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.
“Almanca’nın dışında spesifik bir Alman kültürü yok” dediği için sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) tarafından adeta topa tutuldu.
AfD Eş Başkanı ve aynı partinin Federal Meclis Grubu Eş Başkanı Alexander Gauland, Aydan Özoğuz’u, ‘Anadolu’da imha etmek’ tehdidinde bulundu.
Alman mahkemeleri de bunda bir suç unsuru görmedi ve ‘düşünceyi ifade özgürlüğü’ olarak değerlendirdi.
Evet, görülüyor ki kafalar her yerde aynı.
Evet, bu kafalar değişmedikçe, göçmen kökenliler dünyanın hiçbir yerinde ‘oralı’ olamayacaklar.

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