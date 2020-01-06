Kafa kafaya çarpıştılar! Anne ve iki çocuğu...

NÜRNBERG istikametine giden 19 yaşındaki bir gencin kullandığı araç, henüz bilinmeyen bir sebeple yoldan çıkarak, karşı şeride geçti ve içinde aynı aileden 5 kişinin olduğu araçla kafa kafaya çarpıştı. 35 yaşındaki anne kaza yerinde hayatını kaybederken, üç çocuk ve baba ağır yaralandı. Ağır yaralı 12 ve 9 yaşlarındaki çocuklar da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 4 yaşındaki çocuğun ise hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Kazada ağır yaralanan babayla, kazaya sebebiyet veren 19 yaşındaki sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.