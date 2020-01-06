Kafa kafaya çarpıştılar! Anne ve iki çocuğu...
Almanya’nın Franken bölgesindeki Georgensmünd’te B2 karayolunda pazar akşamı meydana gelen trafik kazasında, 35 yaşındaki anne ile ağır yaralanan üç çocuğundan ikisi hayatını kaybetti.
NÜRNBERG istikametine giden 19 yaşındaki bir gencin kullandığı araç, henüz bilinmeyen bir sebeple yoldan çıkarak, karşı şeride geçti ve içinde aynı aileden 5 kişinin olduğu araçla kafa kafaya çarpıştı. 35 yaşındaki anne kaza yerinde hayatını kaybederken, üç çocuk ve baba ağır yaralandı. Ağır yaralı 12 ve 9 yaşlarındaki çocuklar da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 4 yaşındaki çocuğun ise hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Kazada ağır yaralanan babayla, kazaya sebebiyet veren 19 yaşındaki sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.
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