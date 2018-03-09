‘Kadınların sorunu, insan hakları sorunudur’

KONSOLOS Sibel Acar, Ekonomi Ataşesi Zeynep Aktaş Çağlar, Hessen Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Yelda Acar Gösterişli, Giessen’de kalp ameliyatı olan Kartal bebeğin annesi Ahu Kahraman Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı’nın eşi Hikmet Karartı’ya misafir oldu.

Hikmet Karartı, cinsiyet ayrımcılığı, aile içi şiddet ile kadınların sosyal güvence ve eğitim imkanlarından yeterince yararlanamamasının günümüzün en büyük sorunlarından birkaçı olduğunu söyledi

Hikmet Karartı, Kadınlar Günü’nün, kadınların maruz kaldığı sorunların gündeme getirilmesi, haksızlıkların tartışmaya açılması ve farkındalık yaratılması için çok önemli fırsat olduğunu söyledi. Bir ülkenin kalkınmışlık düzeyinin, o ülkenin kadın hakları ve kadın-erkek eşitliği konusunda kaydettiği ilerlemeyle de ölçüldüğünü belirten Karartı, şunları söyledi:

Rezidanstaki buluşmaya Hessen ADD Başkanı Yelda Acar Gösterişli (soldan ikinci), Hessen Türk Alman Eğitim Platformu sözcüsü, öğretmen Yadel Oktay Coşkun, noter Elif Burcu Karakoç (en sağda) ile kızı Dila Pınar (en solda) da katıldı.

CUMHURİYETİN AMAÇLARINDAN BİRİ

“Çağdaş değerleri benimsemiş, huzurlu ve güçlü bir toplum olmanın yolu, yasalarda öngörüldüğü şekilde kadınları layık oldukları saygın yere taşımaktan geçmektedir. Nitekim Cumhuriyetimizin çağdaşlaşma projesinin başlıca amaçlarından biri de Türk kadının toplumsal, ekonomik ve siyasal hayattaki konumunun iyileştirilmesi olmuştur. Günümüzde artık Türk kadını toplumsal hayata etkin bizimde katılmakta ve bununla birlikte çalışan, üreten kadınların sayısı hızla artmaktadır.”





8 MART ÖNEMLİ BİR FIRSATTIR

“Tüm dünyada ve ülkemizde kadınların halen pek çok sorunu ve buna bağlı olarak atılması gereken önemli adımlar bulunmaktadır. Cinsiyet ayrımcılığı, aile içi şiddet, kadınların sosyal güvence ve eğitim imkanlarından yeterince yararlanamaması gibi olumsuzluklar, 21’inci yüzyıl dünyasının toplumsal problemleri arasındadır. Her fırsatta kadın sorunlarının birer insan hakları sorunu olduğunun altını çizmeliyiz. Dünya Kadınlar Günü, kadınların maruz kaldığı problemlerin gündeme getirilmesi, kanıksanmış ve haksızlıklar tartışmaya açılması ve farkındalık yaratılması için çok önemli fırsattır.”

Hikmet Karartı’nın davetine katılan Ahu Kahraman Yıldırım, Kartal bebeğin başarılı kalp ameliyatından sonra iyileşme yolunda olduğunu söyledi. Davet Aglaya Gonzalez ve Zeynep Tamay’ın çok başarılı mini konserleriyle devam etti.