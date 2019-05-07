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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA / Fotoğraf: REUTERS
07.05.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

Kadınların alınmadığı dünyanın en küçük ordusunda asker krizi

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Kadınların alınmadığı dünyanın en küçük ordusunda asker krizi

Dünyanın en küçük ordusu olan Papa’yı korumakla görevli İsviçreli Muhafızlara yeni üye bulmak, gittikçe zorlaşıyor. Kadınların alınmadığı 110 kişilik ordunun başındaki Albay Graf, “Bu bizim için büyük bir kriz” derken görevi cazip göstermek için bir dizi girişimde bulunduklarını söyledi.

PAPA’NIN koruyucu melekleri olarak da anılan, 513 yıllık geçmişe sahip Papalık İsviçreli Muhafız Birliği’nin 23 yeni üyesi, dün Vatikan’da yapılan yemin töreninin ardından orduya katıldı. Yemin töreni, 1527’de Roma’nın yağmalanması sırasında Papa VII. Clementi korurken hayatını kaybeden 147 muhafızın anısına her yıl 6 Mayıs’ta düzenleniyor.
İsviçre vatandaşı, askerlik görevini yapmış, bekar, 19-30 yaş arasında, en az 1,74 cm boyunda ve ibadetlerini yerine getiren Katolik erkek olma şartlarına uygun yeni askerler, görkemli törende, üçlü teslise (baba-oğul-kutsal ruh) atfen 3 parmağını havaya kaldırarak tek tek cesaret ve sadakat yemini etti.

Kadınların alınmadığı dünyanın en küçük ordusunda asker krizi

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA KORUMA GÖREVİ
En az 26 ay bu görevde kalacak olan muhafızlar, hem Roma’da bulunan Katolik Kilisesi’nin merkezi Vatikan Devleti sınırlarında hem de yurtdışı seyahatlerinde Vatikan Jandarması ile birlikte Papa’yı koruyacak.
Kariyer yapmak isteyen minik ordunun üyeleri daha uzun süre bu görevde kalabilirken; 5 yılın ardından en az 25 yaşında olmak kaydıyla evlenmelerine izin de veriliyor.

Kadınların alınmadığı dünyanın en küçük ordusunda asker krizi

KİMSE 1500 EURO’YA GÖREV ALMAK İSTEMİYOR
Ordunun komutanı Albay Christoph Graf, 110 muhafızın artık yetersiz olduğunu, geçen yıl Papa Francesco’dan bu sayının 135’e çıkarılması sözü aldıklarını söylese de, bu göreve talip adaylar bulmanın artık çok kolay olmadığını, bunun büyük bir kriz olduğunu anlattı. Bunun sebeplerinden birinin İsviçre’deki yüksek maaşları olduğuna dikkati çeken Graf, “Genç erkekler dolgun maaşı bırakıp burada sadece 1500 Euro’ya görev yapmak istemiyor. Büyük kısmı 26 aylık hizmetten sonra ayrılıyor buradan. Bir diğer sebep de Katolik Kilisesinde pedofili ve yolsuzluk gibi son yıllarda patlak veren skandallar. Bu skandalların ardından, İsviçre’de birçok kişi Katolik inancından uzaklaştı. İsviçre’de doğum oranının azalması da bir diğer etken” dedi.

Kadınların alınmadığı dünyanın en küçük ordusunda asker krizi

KADINLARA YER YOK
Bir gazetecinin, ‘Muhafızlar arasında ne zaman kadın göreceğiz?’ sorusuna Graf, Katolik Kilisesinde kadınların rolü olmadığı örneğiyle İsviçreli Muhafızlar arasında da kadınların yer almasının şu an düşünülmediğini söyledi. Graf ayrıca, İsviçreli Muhafız Birliğine yeni üyeler bulmak ve bu görevin cazibesini anlatmak için İsviçre’deki askeri okullarda seminerler vermeye başladıklarını, sosyal medya hesapları açtıklarını ve karikatürlü kitapçıklar hazırladıklarını da anlattı.

Kadınların alınmadığı dünyanın en küçük ordusunda asker krizi

BABAM DA BURADA GÖREV YAPMIŞTI
Dünyanın en küçük ordusunun yeni bireyleri ise bu orduya katılmaktan oldukça memnun. 22 yaşındaki Samuele Menhgini, “Dünyada sadece 110 tane bulunan bu muhafızlar arasında olmak, papaya hizmet etmek onur verici. Dünyanın en antik, tarihi zenginlik bakımından olağanüstü olan kentlerinden birinde çalışmak çok güzel bir deneyim. Kendimi şanslı hissediyorum. Ailem de benimle gurur duyuyor” dedi.
Yine 22 yaşında olan Timothie Gaillard da, 25 yıl önce babasının da bu görevi yaptığını ve kardeşiyle birlikte şimdi bu orduya aynı anda katılarak bu geleneği sürdürmekten mutlu olduğunu söyledi.

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