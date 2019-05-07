Kadınların alınmadığı dünyanın en küçük ordusunda asker krizi

PAPA’NIN koruyucu melekleri olarak da anılan, 513 yıllık geçmişe sahip Papalık İsviçreli Muhafız Birliği’nin 23 yeni üyesi, dün Vatikan’da yapılan yemin töreninin ardından orduya katıldı. Yemin töreni, 1527’de Roma’nın yağmalanması sırasında Papa VII. Clementi korurken hayatını kaybeden 147 muhafızın anısına her yıl 6 Mayıs’ta düzenleniyor.

İsviçre vatandaşı, askerlik görevini yapmış, bekar, 19-30 yaş arasında, en az 1,74 cm boyunda ve ibadetlerini yerine getiren Katolik erkek olma şartlarına uygun yeni askerler, görkemli törende, üçlü teslise (baba-oğul-kutsal ruh) atfen 3 parmağını havaya kaldırarak tek tek cesaret ve sadakat yemini etti.





YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA KORUMA GÖREVİ

En az 26 ay bu görevde kalacak olan muhafızlar, hem Roma’da bulunan Katolik Kilisesi’nin merkezi Vatikan Devleti sınırlarında hem de yurtdışı seyahatlerinde Vatikan Jandarması ile birlikte Papa’yı koruyacak.

Kariyer yapmak isteyen minik ordunun üyeleri daha uzun süre bu görevde kalabilirken; 5 yılın ardından en az 25 yaşında olmak kaydıyla evlenmelerine izin de veriliyor.





KİMSE 1500 EURO’YA GÖREV ALMAK İSTEMİYOR

Ordunun komutanı Albay Christoph Graf, 110 muhafızın artık yetersiz olduğunu, geçen yıl Papa Francesco’dan bu sayının 135’e çıkarılması sözü aldıklarını söylese de, bu göreve talip adaylar bulmanın artık çok kolay olmadığını, bunun büyük bir kriz olduğunu anlattı. Bunun sebeplerinden birinin İsviçre’deki yüksek maaşları olduğuna dikkati çeken Graf, “Genç erkekler dolgun maaşı bırakıp burada sadece 1500 Euro’ya görev yapmak istemiyor. Büyük kısmı 26 aylık hizmetten sonra ayrılıyor buradan. Bir diğer sebep de Katolik Kilisesinde pedofili ve yolsuzluk gibi son yıllarda patlak veren skandallar. Bu skandalların ardından, İsviçre’de birçok kişi Katolik inancından uzaklaştı. İsviçre’de doğum oranının azalması da bir diğer etken” dedi.





KADINLARA YER YOK

Bir gazetecinin, ‘Muhafızlar arasında ne zaman kadın göreceğiz?’ sorusuna Graf, Katolik Kilisesinde kadınların rolü olmadığı örneğiyle İsviçreli Muhafızlar arasında da kadınların yer almasının şu an düşünülmediğini söyledi. Graf ayrıca, İsviçreli Muhafız Birliğine yeni üyeler bulmak ve bu görevin cazibesini anlatmak için İsviçre’deki askeri okullarda seminerler vermeye başladıklarını, sosyal medya hesapları açtıklarını ve karikatürlü kitapçıklar hazırladıklarını da anlattı.





BABAM DA BURADA GÖREV YAPMIŞTI

Dünyanın en küçük ordusunun yeni bireyleri ise bu orduya katılmaktan oldukça memnun. 22 yaşındaki Samuele Menhgini, “Dünyada sadece 110 tane bulunan bu muhafızlar arasında olmak, papaya hizmet etmek onur verici. Dünyanın en antik, tarihi zenginlik bakımından olağanüstü olan kentlerinden birinde çalışmak çok güzel bir deneyim. Kendimi şanslı hissediyorum. Ailem de benimle gurur duyuyor” dedi.

Yine 22 yaşında olan Timothie Gaillard da, 25 yıl önce babasının da bu görevi yaptığını ve kardeşiyle birlikte şimdi bu orduya aynı anda katılarak bu geleneği sürdürmekten mutlu olduğunu söyledi.