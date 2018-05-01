Kadınlara neden özel emeklilik?
Refah düzeyinin yüksek olduğu Almanya’da kadın ve erkekler arasındaki gelir uçurumu, emeklilik dönemine de olumsuz yansıyor.
Çalışma hayatı boyunca erkeklere oranla daha az gelir elde eden kadınlar, emeklilik döneminde genellikle daha düşük aylıkla geçinmek zorunda kalıyor. Bu nedenle kadınlar özel emeklilik sigortası için yatırımlarını ne kadar erken başlatırlarsa, emeklilik döneminde o oranda rahat edebilir.
Bu yazımızda kadın ve erkek arasındaki gelir uçurumun nedenlerini, kadınların emeklilik dönemi için niye daha çok efor sarf etmeleri gerektiğini ve kadınların yaşlılık dönemi için yapacakları alternatif yatırım imkanlarını araştırdık.
Çarşamba günü Hürriyet’te Hürdanış köşesinde
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