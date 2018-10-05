Kadınlara işkence edip öldürmüşlerdi. Hakim de onlara acımadı
Almanya’nın Paderborn kentinde yaklaşık iki yıldır devam eden dava karara bağlandı. Hakim, iki kadına işkence edip öldüren eski karı-koca çiftten 49 yaşındaki Angelika B.’ye 13 yıl, Wilfried W.’ye ise 11 yıl hapis cezası verdi. Wilfried W., cezasını çektikten sonra klinikte de tedavi altında tutulacak.
ALMANYA’nın Höxter kentinde yaşayan eski karı-koca, gazeteye ilan vererek Wilfried W. için eş arıyordu. İlanı görüp Wilfried W. ile temasa geçen kadınlara ise işkence ediyorlardı. Kadınlardan ikisi gördükleri işkence sonucu hayatını kaybetmişti. Paderborn mahkemesinde yargılanan sanıklar son duruşmada kurbanlarından özür diledi. İki sanık da pişman olduklarını söyledi.
Angelika B. son sözleri sorulduğunda, “Eziyet gören tüm kadınlardan her türlü özür diliyorum” dedi. Wilfried W. ise, “Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmiyorum. Bana terapi uygulanması kötü olmaz” dedi. Eski eşi ve suç ortağı Angelika B. ile ilgili ise, “Onunla ve onun yalanlarıyla işim yok artık” dedi. Karardan hemen sonra açıklama yapan Angelika B.’nin avukatı, müvekkilinin 13 yıl hapis cezasına razı olacağını ve karara itiraz etmeyeceklerini düşündüğünü söyledi.
TESTEREYLE KESİP, SOBADA YAKMIŞLAR
Wilfried W. ile boşandığı eşi Angelika B., 2013’te tuzaklarına düşürdükleri ilk kurbanlarına ağır eziyet ve işkence yaptı. İlk kurban Anika W., gördüğü işkenceye daha fazla dayanamadı ve öldü. Angelika B. ölen kadını önce testereyle kesti, sonra da parçalarını sobada yaktı. İki cani, son kurbanları ağır yaralanınca yakayı ele verdi. 2016 yılının nisan ayında 41 yaşındaki Suzanne F. gördüğü işkence sonucu ağır yaralandı.
İkili, yaralı kadını evine götürmek isterken kadının durumu ağırlaştı. Bu sıradan panikleyen caniler, otoban kenarında durdu ve ilk yardım ekibini aradılar. Hastaneye kaldırılan Suzanne F. kurtarılamadı. Doktorlar kadının işkence gördüğünü polise bildirdi. Bunun üzerine cinayetten soruşturma başlatan polis, ikiliyi yakaladı. Yapılan sorgulamada ve soruşturma sonunda işledikleri suçlar ortaya çıktı.
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