Kadınlara baskıya karşı resim sergisi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriKadınlara baskıya karşı resim sergisi
GeriAvrupa Kadınlara baskıya karşı resim sergisi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
Mehmet UZUN / DELMENHORST
30.03.2018 - 09:59, Son Güncelleme:

Kadınlara baskıya karşı resim sergisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kadınlara baskıya karşı resim sergisi

Ressam İnci Gada, Almanya ve Türkiye’de kadınlara yönelik yapılan baskı ve şiddete dikkati çekmek için, ‘Soyutlandık’ adıyla yağlı boya tablolarından oluşan resim sergisi açtı.

ALMANYA’nın Delmenhorst kentinde yaşayan İzmirli ressam İnci Gada ilk kişisel yağlı boya resim sergisini yaşadığı kentte açtı. Halk Eğim Merkezi’nde açılan sergide 50 tablo yer aldı. Tamamı yağlı boyadan oluşan resimler özellikle kadınlar tarafından çok beğenildi. Sergi Nisan ayı ortasına kadar açık kalacak.
Almanya’da emekli olduktan sonra boş zamanlarını değerlendirmek için resim kursuna giden, kısa sürede kendini geliştiren ve profesyonel bir ressam olan bir çocuk annesi İnci Gada, kadına şiddete savaş açtı. Başta Türkiye olmak üzere dünyanın her ülkesinde kadınların baskıya ve şiddete maruz kaldığını anlatan Gada, şöyle dedi:

Kadınlara baskıya karşı resim sergisi

“Ben baskının ve şiddetin en az düzeye inmesi için çabalıyorum. Bunun için de bir sergi açtım. Resimlerimde dolaylı olarak kadınlara yapılan baskıya, dışlanmışlığa ve şiddeti anlatmaya çalıştım. Bunun yanında İzmir ve Delmenhorst kentinin güzelliklerini de işledim. Resimlerimin bazılarında kadın ve karga var. Karga toplum tarafından sevilmez ve dışlanır. O nedenle hep yalnızdır. Karga bir semboldür. Kadınlarda ne yazık ki dışlanıyor, soyutlanıyor, şiddete maruz kalıyor ve yalnızlaştırılıyor. Bu benim ilk kişisel sergim ve gösterilen ilgiden çok mutluyum. Özellikle Suriyeli genç kızların sergiyi gezmesi beni çok sevindirdi.”

Kadınlara baskıya karşı resim sergisi

‘ZAMAN BOŞA HARCANMAMALI’
“Emekli olduktan sonra, yani 60 yaşından sonra resim yapmaya başladım. Şu anda resim kursu veriyorum. Bunun yanında müzik korosunda yer alıyorum. Eğer insan isterse yapacak iş çok. Zamanımızı iyi değerlendirmeliyiz. Özellikle kadınlar, çocuk oldu oturayım, yaşım geçti ne yapacağım dememeli, kendini sosyal işlere vermeli.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Camiyi kundaklamakla suçlanan 4 şüpheli tutuklandı

Hollanda halkı istihbarat yasasına ‘Hayır’ dedi

‘Savcılığa göre NSU izole bir üçlüydü, intiharlarla bitti’

Fransa’nın ilk nükleer santrali 2019’da kapanıyor