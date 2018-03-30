Kadınlara baskıya karşı resim sergisi
Ressam İnci Gada, Almanya ve Türkiye’de kadınlara yönelik yapılan baskı ve şiddete dikkati çekmek için, ‘Soyutlandık’ adıyla yağlı boya tablolarından oluşan resim sergisi açtı.
ALMANYA’nın Delmenhorst kentinde yaşayan İzmirli ressam İnci Gada ilk kişisel yağlı boya resim sergisini yaşadığı kentte açtı. Halk Eğim Merkezi’nde açılan sergide 50 tablo yer aldı. Tamamı yağlı boyadan oluşan resimler özellikle kadınlar tarafından çok beğenildi. Sergi Nisan ayı ortasına kadar açık kalacak.
Almanya’da emekli olduktan sonra boş zamanlarını değerlendirmek için resim kursuna giden, kısa sürede kendini geliştiren ve profesyonel bir ressam olan bir çocuk annesi İnci Gada, kadına şiddete savaş açtı. Başta Türkiye olmak üzere dünyanın her ülkesinde kadınların baskıya ve şiddete maruz kaldığını anlatan Gada, şöyle dedi:
“Ben baskının ve şiddetin en az düzeye inmesi için çabalıyorum. Bunun için de bir sergi açtım. Resimlerimde dolaylı olarak kadınlara yapılan baskıya, dışlanmışlığa ve şiddeti anlatmaya çalıştım. Bunun yanında İzmir ve Delmenhorst kentinin güzelliklerini de işledim. Resimlerimin bazılarında kadın ve karga var. Karga toplum tarafından sevilmez ve dışlanır. O nedenle hep yalnızdır. Karga bir semboldür. Kadınlarda ne yazık ki dışlanıyor, soyutlanıyor, şiddete maruz kalıyor ve yalnızlaştırılıyor. Bu benim ilk kişisel sergim ve gösterilen ilgiden çok mutluyum. Özellikle Suriyeli genç kızların sergiyi gezmesi beni çok sevindirdi.”
‘ZAMAN BOŞA HARCANMAMALI’
“Emekli olduktan sonra, yani 60 yaşından sonra resim yapmaya başladım. Şu anda resim kursu veriyorum. Bunun yanında müzik korosunda yer alıyorum. Eğer insan isterse yapacak iş çok. Zamanımızı iyi değerlendirmeliyiz. Özellikle kadınlar, çocuk oldu oturayım, yaşım geçti ne yapacağım dememeli, kendini sosyal işlere vermeli.”
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