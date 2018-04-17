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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN
17.04.2018 - 09:52, Son Güncelleme:

Kadınlar Köln’de çalıştay düzenledi

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Kadınlar Köln’de çalıştay düzenledi

Feminist Kadınlar İnisiyatifi, şiddete ve cinsel istismara uğrayan kadın ve çocuklar için Köln’de Günter Wallraf Taş Evi’nde ‘Kadın Çalıştayı’ düzenledi. Çalıştaya Almanya ve Fransa’dan kadın inisiyatifi temsilcilerinin yanı sıra Türkiye’den Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan ile Van Barosu’ndan Müjde Tozbey Erden de katıldı.

FEMİNİST Kadınlar İnisiyatifi üyeleri, hem Türkiye’deki kadın mücadelesi ile dayanışma ağı oluşturmak hem de Avrupa ülkelerinde örgütlenme kanallarını açmak için daha geniş kesimlerle farklı merkezlerde toplantılar düzenleyeceklerini, Türkiye’deki kadınların durumunu anlatan dosyalar hazırlayıp bunları, Avrupa kurumları, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve medyaya ileteceklerini aktardı. Feminist kadınlar, Eylül’de OHAL’e karşı merkezi bir kadın mitingi düzenleyeceklerini de duyurdu.

Kadınlar Köln’de çalıştay düzenledi
Feray Aytekin Aydoğan

Türkiye’de OHAL koşullarında eğitim ve bilim için çalıştıklarını, bu dönemde hem eğitim emekçilerine hem de eğitim sistemine ilişkin çok olumsuz düzenlemeler çıktığını savunan Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, şunları söyledi:
“KHK’lar eliyle hiçbir hukuk süreci işletilmeden binlerce eğitim emekçisinin işine son verildi. Hatta ihraç edilen kamu emekçisi sayısı, darbeye karıştığı iddiasıyla atılan polis ve askerden katbekat daha fazla. Binlerce, on binlerce mağduriyet yaşandı. Hala bir hukuk süreci işlemiyor. OHAL Komisyonu işlemiyor. Özelde ve kamuda çalışma yasağı olan, sağlık güvencesi olmayan, yurtdışına çıkış yasağı olan, toplumsal damgalanmaya neden yüzbinlerce hayat var. Çok büyük bir kırılmaya neden oluyor. İntiharlar oluyor. Sağlık sorunlarıyla hayatlarını kaybedenler var. İhbarcılığın hukukun yerini aldığı bir sistem yaşıyoruz. Bu tablo yaşamın her alanında geçerli. KHK’lar eliyle yeni yasalar çıkarılıyor. Laik, bilimsel eğitimin adım adım yok edilmesi, laboratuvarlarımızın olmadığı yerlerde, mescitlerin zorunlu hale getirilmesi, Türkiye’nin toplamında akademik eğitim talebi olmasına rağmen, zorunlu olarak okulların imam hatipleştirilmesi ve parasız eğitimin ortadan kaldırılmasına ilişkin onlarca yasa ve yönetmelik çıkarıldı. Fetö yerine başka dini oluşumlar geldi. Okullarda, üniversitelerde, okul öncesi eğitim kurumlarında başka adlarla onlarca dini yapılanmanın önü açılmış durumda. Çok kaygılıyız. Eğitimin, yurtların dini cemaatlere teslim edilme süreci devam ederse 15 Temmuz’da yaşadığımızın benzerini yaşayabiliriz. Bilimsel eğitimin, laikliğin terk edilmesiyle bir ülkenin geleceği yok ediliyor. Pisa ve OECD raporlarında Türkiye eğitimi alarm veriyor. Bizler bir ülkenin geleceğinin yok edilmesine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Kadınlar Köln’de çalıştay düzenledi
Müjde Tozbey Erden

Çalıştayda konuşan Avukat Müjde Tozbey Erden, Doğu Anadolu Bölgesi’nde kadına, çocuklara ve LGBT’lilere yönelik şiddete karşı mücadele ettiğini aktardı ve şöyle dedi:
“Bu mücadele çerçevesinde davalara, duruşmalara katılmaktayım. Öldürülen kadınlar, tecavüz mağduru kadınlar, istismar mağduru çocukların yanında gönüllü ve ücretsiz olarak yer alıyoruz. Bu süreçte çeşitli zorluklarla karşılaşıyoruz. Halkın incinebilir topluluğa karşı bakış açısı nedeniyle çok zorluklar yaşıyoruz. Onlara savunduğumuz için bizler de şiddete maruz kalıyoruz. Darp ediliyoruz, ölümle tehdit ediliyoruz. Buna rağmen bu insanları savunmaya devam ediyoruz. Fakat tek sorun toplum değil. Devletin diğer bir aygıtı olan mahkemeler. Hakim ve savcıların bakış açısı da maalesef gerici ve erkek, feodal bir zihniyete sahip. Bunu pek çok davada görmekteyiz.”

‘MAĞDUR KADIN AÇISINDAN BAKILMIYOR’
Davalarda erkeklere uygulanan iyi hal ve pişmanlık indirimlerinden örnekler veren Müge Tozbey Erden sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sen kadını öldürme hakkına sahip değilsin demek yerine, tam tersi haksız tahrik indirimi yapılarak, adamın yedi, sekiz yıldan az ceza alması sağlanabiliyor. Hukuk sistemi, halen öldürülen, mağdur olan kadın açışından bakmıyor. Onların haklarını korumaya, onlara yaşatılan zulmün bedelini ödetmek anlamında bakmıyor. Bizim sadece incinebilir topluma karşı dayanışma amacımız yok, aynı zamanda Türkiye’deki gerici, ataerkil, erkek egemen sisteme karşı da mücadelemiz var.”

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