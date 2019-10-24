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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
© Deutsche Welle Türkçe / FOTOĞRAF: AFP
24.10.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

Kadınlar için en yüksek yaşam kalitesi Norveç’te

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Kadınlar için en yüksek yaşam kalitesi Norveç’te

2019 Kadın, Barış ve Güvenlik Endeksi’ne göre kadınların yaşam kalitesinin en yüksek olduğu ülke Norveç oldu. 167 ülkenin yer aldığı endekste Türkiye 114. sırada yer aldı.

2019 ‘Kadın, Barış ve Güvenlik Endeksi’ne göre dünyada kadınlar için yaşam kalitesinin en yüksek olduğu ülke Norveç. Salı günü yayımlanan endekste ‘hiçbir ülke mükemmel bir puan alamasa da, kadınların güçlenmesi anlamında küresel eğilimin doğru bir yöne gittiği’ kaydedildi. 167 ülkeden verilerin baz alındığı endekste istihdam, güvenlik, siyasi temsil ve ekonomik özgürlük gibi kriterler dikkate alındı. Georgetown Üniversitesi’nin araştırmayla aynı ismi taşıyan enstitüsü ve Oslo’daki Barış Araştırmaları Enstitüsü’nden araştırmacılar, endeksin ilk yayımlandığı 2017’den bu yana kadınların durumunda 59 ülkede iyileşme gözlendiğini belirtti.

TÜRKİYE 114. SIRADA
Listenin zirvesinde yer alan Norveç’in, ekonomik entegrasyon ve kadınların güvenlik algılarında tam puana ulaştığı kaydedildi. Listede ikinci sıraya yerleşen İsviçre’yi, Finlandiya, Danimarka ve İzlanda takip etti. Türkiye ise 114. sırada yer aldı. Yemen, belirgin bir kötüleşmenin kaydedildiği tek ülke olarak son sırada bulunurken; listenin alt sıralarında Yemen’den sonra Afganistan, Suriye, Pakistan ve Güney Sudan yer aldı. Araştırmacılar, silahlı çatışmaların yaşandığı ya da genel anlamda güvenlik durumunun kötüleştiği bölgelerde kadınların yaşam kalitesinin de bu durumdan olumsuz etkilendiğini kaydetti.

ALMANYA’DA KADINLARIN SİYASETTEKİ ORANI DÜŞÜŞTE
Endekste Portekiz’le 17. sırayı paylaşan Almanya’da kadınların istihdamı konusunda ilerleme kaydedildiği belirtilirken ülke, gelişmiş ülkeler arasında eğitim açısından da zirvede yer aldı. Ancak endekste Almanya’nın 2017’de açıklanan rapordan bu yana kadınların siyasi arenada temsiliyeti konusunda belirgin bir düşüşün gözlendiği ülkeler arasında olduğu belirtildi. Halihazırda ülkede Federal Meclis’teki milletvekillerinin yalnızca yüzde 30.9’unu kadınlar oluşturuyor. Almanya’nın yanı sıra, İzlanda, Angola, Slovenya ve Honduras mecliste kadınların temsili açısından en büyük düşüşün yaşandığı ülkeler oldu.

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