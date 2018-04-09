Kadınlar da mı Almanya’ya ait değil?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriKadınlar da mı Almanya’ya ait değil?
GeriAvrupa Kadınlar da mı Almanya’ya ait değil?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
Ahmet KÜLAHÇI / Fotoğraflar: AFP
09.04.2018 - 09:30, Son Güncelleme:

Kadınlar da mı Almanya’ya ait değil?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kadınlar da mı Almanya’ya ait değil?

Almanya Federal Cumhuriyeti’nin tarihinde ilk kez aylarca süren pazarlıklardan sonra Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD oluşturduğu büyük koalisyon hükümeti göreve başladı.

Kadınlar da mı Almanya’ya ait değilAynı zamanda CDU Genel Başkanı olan Angela Merkel, başbakanlık koltuğunu korudu.
Bakanlıklar da partilerin gücüne göre paylaşıldı.
Bakanlar Kurulu tablosuna bakıyorum.
CDU’lu 6, SPD’li 6 ve CSU’lu 3 bakan var.
Ama çok önemli bir şey hemen dikkat çekiyor.
CDU’lu 6 bakandan 3’ü kadın.
SPD’li 6 bakandan 3’ü kadın.
Ya CSU’dan?
CSU’lu 3 bakanın 3’ü de erkek.
Yani CSU’da yıllardır süregelen erkekler hakimiyeti alışkanlığında bir değişiklik yok.

Bu tabloyu görünce aklıma, aynı zamanda CSU Genel Başkanı olan Federal İçişleri, İmar ve Yurt Bakanı Horst Seehofer’in daha göreve başlar başlamaz ülkede başka bir sorun yokmuş gibi, “İslam Almanya’ya ait değil” söylemi geliyor.
Ve “Haydi İslam Almanya’ya ait değil, ya kadınlar? Almanıyla, göçmen kökenlisiyle kadınlar da mı Almanya’ya ait değil?” diyorum.
Federal İçişleri, İmar ve Yurt Bakanı Horst Seehofer’in müsteşar kadrosuna bakıyorum.
Seehofer’i ortalarına alıp poz vermişler.
Tam 8 müsteşar.
Hepsi de erkek.
Bu tabloyu görünce aynı şeyi bir kez daha sormak geçiyor içimden.
Hatta “Kadınlar da mı Almanya’ya ait değil?” diyerek isyan etmek.

***
Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine bakıyorum.
82 milyon 500 bin nüfuslu Almanya’da 42 milyona yakın kadın yaşıyor.
Yani ülke nüfusunun yarıdan fazlasını kadınlar oluşturuyor.
Ama buna rağmen CSU da, Seehofer de kadınları görmezden geliyor.
Adeta yok sayıyor.
Hem de kadınların eğitim seviyesi erkeklerden daha yüksek olduğu halde.

***
Aynı tablo hemen hemen CSU’nun Federal Meclis olarak bilinen Alman Parlamentosu’ndaki tablosuna da yansıyor.
Federal Meclis’teki SPD’li 153 milletvekilinin 64’ü kadın.
CDU’lu 159 parlamenterden 41’i kadın.
Hür Demokrat Partili (FDP) 80 milletvekilinden 19’u kadın.
Sağ popülist Almanya İçin Alternatif’in (AfD) 82 milletvekilinden 10’u kadın.
Yeşiller Partili 67 parlamenterde 39’u, yani yarıdan fazlası kadın.
Sol Partili 69 milletvekilinden 37’si, yani yüzde 58.2’si kadın.
CSU Federal Meclis Grubu’nda 46 milletvekili var.
Bunlardan sadece 8’i kadın.
CSU, bu konuda nerdeyse, “Bizim sağımızda başka bir partiye yer yoktur” politikasını ilke edindiği halde kendilerini sağlayıp geçen sağ popülist AfD ile yarış ediyor.

***
Kadın-erkek eşitliğinin büyük harflerle yazıldığı Almanya’da CSU’nun da, liberal geçinen FDP’nin de, CDU’nun da, SPD’nin de kadınları kazanmaya daha fazla özen göstermeleri kaçınılmazdır.
Yeşiller ve Sol Parti zaten bu alanda öncü konumundadır.
Buna rağmen, 709 sandalyeli Federal Meclis’teki kadın parlamenter sayısı 219’dur.
Yani yüzde 30.9’u.
Alman Anayasası’nın 3’üncü maddesinde “Tüm insanlar yasalar önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptirler. Devlet, kadınlar ve erkeklerin eşitliğini gerçekten sağlamak, varolan dezavantajları yok etmek için çaba gösterir” denilmektedir.
Evet, eşitlik anayasal bir haktır.
Ama ne yazık ki, Almanya’da hala çeşitli alanlarda bu konuda belirgin eşitsizlikler yaşanmaktadır.
Örneğin, aynı işyerinde çalıştıkları, aynı işi yaptıkları halde kadınlar erkeklerden daha düşük ücret almaktadır.
Borsada işlem gören büyük Alman işletmelerinin yönetimlerindeki kadın oranı hala yüzde 10’u bile bulmamaktadır.
Eşitliğin büyük harflerle yazıldığı Almanya’ya bu yakışmamaktadır.
Almanya gibi bir demokratik hukuk devletine de.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Saldırganın 4 araçta, 5 evde kaydı var... O kadar parayı nereden buldu?

Maratonculara saldıracaklardı

Paderborn’da 26 bin kişiye bomba tahliyesi

200 noktada, 200 bin kişiye, ‘Buyrun Ben Müslümanım’ dediler