Kadına şiddete men!
Avustralya Ulusal Ragbi Ligi (NRL); partnerine fiziksel şiddette bulunduğu görüntüleri ortaya çıkan Ben Barba'yı ligden ihraç etti.
North Queensland Cowboys kulübü, Ocak ayında bir kumarhanede partnerine fiziksel şiddette bulunduğu ortaya çıkan Ben Barba'yı takımdan kovdu. Queensland polisi de olayı soruştururken, Ulusal Ragbi Ligi (NRL) de harekete geçti. Barba konuyla ilgili yorum yapmazken, NRL Yönetim Kurulu Başkanı Todd Greebeng olayla ilgili olarak, "Kadına şiddeti gördüğümüzde ona karşı en sert önlemi almak zorundayız. Barba kendine yeni tatil ayarlabayilir." dedi.
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