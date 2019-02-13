Kadın-erkek vekil sayısını eşitlemek için buluşacaklar
Almanya’da Federal Mecliste kadın milletveklilerinin sayısının erkek milletvekillerden düşük olmasının çeşitli çevreler tarafından problem olarak değerlendirilmesi üzerine partilliler harekete geçti. Konunun görüşülmesi için perşembe günü bir araya gelecek olan partilerin temsilcileri kadın ve erkek sayısını eşitlemek için hazırlanacak yasa tasarısını görüşecek.
ALMANYA’da geçen ay kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 100. yıl kutlamaları gerçekleşmişti. Kutlamalar sırasında yapılan değerlendirmelerde en çok Federal Mecliste kadın milletvekili sayısının erkek milletvekillerine oranla düşük olması öne çıkmıştı. Çeşitli çevreler kadın milletvekili sayısının azlığı ülkede problem olarak değerlendirilmişti. Federal Mecliste kadın milletvekili oranı bu dönemde sadece yüzde 30.9. Bu oranı daha yukarı çekmek için harekete geçen partiler, perşembe günü bir araya gelecek.
AfD KATILMAYACAK
Federal Mecliste grubu bulunan Birlik Partileri (CDU/CSU), Sosyal Demokrat Parti (SPD); Yeşiller, Sol Parti ve Hür Demokrat Parti’nin (FDP) kadın milletvekili temsilcileri buluşacak. Buluşmaya aşırı sağcı ve yabancı düşmanı Almanya için Alternatif (AfD) Parti temsilcileri ise katılmayacak. Parti temsilcileri mecliste kadın ve erkek sayısını eşitlemek için hazırlanacak yasa tasarısını görüşecek. Partiler seçim yasasında değişiklik yaparak kadın ve erkek milletvekili sayısını eşitlemeyi amaçlıyor. Mecliste kadınların daha fazla temsil edilebilmesi için Federal Meclis Başkanvekili Thomas Oppermann daha önce “Seçmenler seçimlerde parti ve bölgelerindeki direkt adaylar için oy kullanıyor. Bu iki opsiyonu üçe çıkarmak gerekir. Seçim bölgeleri bir erkek bir de kadın aday koymalı. Seçmenler de bu iki aday arasında tercih kullanmalı. Böylece kadın milletvekili sayısı artabilir” önerisinde bulunmuştu.
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