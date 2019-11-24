Favre'nin kaderi iki maça bağlı
BUNDESLIGA'nın 12. haftasında sahasında lig sonuncusu Paderborn ile 3-3 berabere kalarak iki puan kaybeden Dortmund'da Teknik Direktör Lucian Favre için tehlike çanları çalmaya başladı.
Sonuncu sıradaki takımdan üç gol yenilmesinin ve iki puan kaybedilmesinin sorumlusu olarak İsviçreli teknik adam görülüyor. Dortmund, Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ve Hertha Berlin ile de yapacağı Bundesliga maçlarında başarılı olamazsa Favre'nin gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.LİDER YENİLDİ
Bundesliga'nın 12. haftasında sürpriz sonuç alan lider Gladbach, ligin yeni ekibi Union Berlin'e 2-0 yenildi. Üç puan kaybeden Gladbach, yine de liderliğini sürdürdü. Bayern Münih ise Düsseldorf deplasmanından üç puanı 4-0'lık skorla aldı. Geride kalan 11 lig maçının tamamında gol atan Lewandowski bu kez gol atma sevinci yaşayamadı. Haftanın diğer gollü maçında RB Leipzig Köln'ü 4-1 ile geçti. Freiburg Leverkusen deplasmanından bir puan çıkartarak üst sıralardaki yerini korudu.
12. haftanın maçlarında şu sonuçlar alındı:
Dortmund- Paderborn: 3-3
Leverkusen – Freiburg: 1-1
Düsseldorf – B. Münih 0-4
Union Berlin – Gladbcah 2-0
Frankfurt – Wolfsburg : 0-2
W. Bremen – Schalke: 1-2
RB Leipzig – Köln: 4-1
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