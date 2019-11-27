Kaçtıkları aracı yeraltındaki otoparkta yakmışlar
Almanya’nın Dresden kentinde bulunan ve Avrupa’nın en eski müzelerinden biri olan ‘Grünes Gewölbe’ (Yeşil Kubbe) Müzesi’nde gerçekleşen soygunda, hırsızların izlerini yangın söndürme tüpüyle kapattıkları ortaya çıktı.
DRESDEN polisi yayınladığı açıklamada, soygunu gerçekleştiren hırsızların 4 kişi olduğundan şüphelendiklerini ifade etti. Devam eden soruşturma kapsamında kamera kayıtlarını inceleyen polis, iz bırakmamak için yangın söndürme tüpünü suç mahalline sıktıklarını açıkladı. Ayrıca soyguna ilişkin soruşturmanın özel bir komisyon tarafından incelendiği duyuruldu. Açıklamada, hırsızların dışarıda bekleyen araçla olay yerinden kaçtıkları, aracın, polis tarafından bir yeraltı otoparkında yanmış halde bulunduğu belirtildi.
Uzmanlar, soygunun çok profesyonel ve hızlı olduğu, önceden detaylı bir şekilde planlandığı ve hırsızların dakik bir şekilde soygunu gerçekleştirdikleri konusunda ortak açıklamada bulundu.
Müze Direktörü Dirk Syndram da basına yaptığı açıklamada, soygunun imkansız olduğunu, hatta neredeyse ‘Görevimiz Tehlike’ filmine benzer bir soygun olduğunu söyledi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle