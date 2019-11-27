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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe / Fotoğraf: ING IMAGES
27.11.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Kabus görmek, korkularla başa çıkmakta faydalı olabilir

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Kabus görmek, korkularla başa çıkmakta faydalı olabilir

İsviçre’den ve ABD’den bilim insanlarının beraber gerçekleştirdiği bir araştırma, geceleri kabus görmenin, beynin uyanıkken korku dolu anlara tepki vermesinde faydalı olabileceğini ortaya koydu.

İSVİÇRE’den Cenevre Üniversitesi ve üniversite hastaneleriyle ABD’den Wisconsin Üniversitesi’nin yürüttüğü araştırmada beynin rüya çeşitlerine göre nasıl tepkiler verdiği ölçüldü. BBC’nin haberine göre araştırmacılar, rüyaların anksiyete sorunlarıyla başa çıkmakta kullanabileceğini belirtti. Yapılan araştırmada fazla korkutucu olan rüyaların ise olumsuz etkisinin olabileceği ortaya kondu.

KORKULARA YANIT DAHA AKTİF
Araştırma, travmatik olacak kadar korkutucu olmayan kabusların bir faydasının olup olmadığını inceledi. 250 elektrodun bağlı olduğu 18 kişi ile uyku ve rüyalarıyla ilgili günlük tutan 89 kişiye bakıldığı zaman kabusların insanlara korkutucu durumlarda daha iyi tepki vermeleri konusunda yardımcı olduğu ortaya çıktı. İnsan Beyni Haritalama (Human Brain Mapping) adlı dergide yayımlanan sonuçlara göre bir kabustan uyanan kişinin beyninde korkulara yanıt veren kısmı daha aktif oluyor.

RÜYALAR GERÇEK HAYATA HAZIRLIYOR
Sıklıkla görülen kabuslara eşlik edecek şekilde beynin de bu kısmının daha çok çalışmaya başladığı ortaya çıktı. Cenevre Üniversitesi’nden araştırmacı Lampros Perogamvros, “Rüyalar gelecek tepkilerimiz için gerçek bir egzersiz olarak düşünülebilir, böylece bizi gerçek hayatta bir tehlike ortaya çıktığında başa çıkmak için hazırlıyor” açıklamasında bulundu. Ancak araştırmacılar kabuslarda belli bir korku eşiğinin aşılması ve çok korkutucu bir rüyaya dönüşmeleri takdirinde duygusal olarak bütün yararlı taraflarının ortadan kalktığını da ekliyor.

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