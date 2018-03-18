Jusos’lar ‘ırkçılığa karşı aya kalktı’

Nazi Rejimince Takip Edilenler Derneği (VVN) ve SPD gençlik örgütü ‘Jusos’un organize ettiği etkinliğe katılanlar, nazilerle sonuna kadar mücadele edeceklerini duyurdu. Etkinliğe, SPD Federal milletvekili Ulli Nissen de katıldı. Hitler’e oy verenlerin, İkinci Dünya Savaşı çıkaracağını ve milyonlarca insanı katledeceğini bilmediklerini söylediklerini, ancak bu yönde uyarıları okumuş olsalardı bundan haberlerinin de olacağı belirtilen konuşmalarda, AfD’nin de bugün aynı şekilde İslam’a savaş açtığı anlatıldı. AfD’nin her söyleminin bu yönde olduğu ifade edilen konuşmalarda, şöyle denildi: “Öyle ileri gidiyorlar ki, İslam’ı Avrupa ülkelerinin yanı sıra İstanbul’da bile sileceklerini söylebiliyorlar. Bu nasıl mümkün olacak?. Anlaşılan o ki, yine büyük bir savaş ve kıyımı göze alıyorlar. Tarihten ders alınması lazım. Uyarıyoruz. AfD’yi destekleyenler, bilmiyorduk demesinler. AfD çok tehlikeli.”

Etkinlikte, statta ve üyeler arasında AfD’lileri istemediğini duyuran Eintracht Frankfurt Başkanı Peter Fischer’e destek için imza kampanyası da yapıldı.





ETKİNLİKLER BİR HAFTA SÜRECEK

21 Mart’ta ‘Uluslararası Irk Ayrımı İle Mücadele Günü’ kapsamında bir hafta boyunca, Avrupa’nın 17 ülkesinin yüzlerce kentinde ‘#MarchAgainstRacism’ adıyla, aşırı sağcı partilerin yükselişine ve ırkçılığa karşı eylemler düzenlenecek. Eylemi düzenleyenler, azınlıkların hedef gösterilmesine, antisemizm ve İslam düşmanlığına karşı miting ve yürüyüşlere katılın çağrısı yaptı.

69 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

21 Mart 1960’ta Güney Afrikalı güvenlik güçleri, protestoculardan oluşan bir gruba ateş açmış, 69 kişi yaşamını yitirmiş, 178 kişi de yaralanmıştı. Katliam, bugünkü Gauteng eyaletinin sınırları içinde bulunan Sharpeville’de meydana gelmişti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1966’da alınan kararla, tüm dünya ülkelerinin ırk ayrımcılığını önlemek için çalışmasının gerekliliği üzerinde durulmuş.

Güney Afrika’da 1994’ten bu yana İnsan Hakları Günü olarak kutlanan 21 Mart, UNESCO tarafından ‘Uluslararası Irk Ayrımı İle Mücadele Günü’ olarak kabul edildi.