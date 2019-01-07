Jusos: Scholz, başbakan adaylığı için yanlış adam
Almanya’da Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz’un, SPD’den başbakan adaylığı için kendi adını gündeme getirmesi, partisi içinde tepkiye yol açtı.
AŞAĞI Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil (SPD), “Bu soru şu anda SPD için hiçbir aciliyet arzetmiyor. Seçimlere daha 2.5 yıl var” dedi. SPD Başkan Yardımcısı Ralf Stegner de başbakan adaylarının üyelerin onayına sunulması ve birden fazla adayın yarışması gerektiğini söyledi. SPD Kuzey Ren Vestfalya Teşkilatı Başkanı Sebastian Hartmann, “Avrupa Parlamentosu gibi önemli bir seçim öncesinde başbakan adaylığı tartışması, SPD’nin yapacağı en son tartışma olur” dedi. Hartmann partisini bu tür tartışmalar yerine can alıcı konulara yoğunlaşmaya çağırdı.
JUSOS’DAN SERT TEPKİ
Scholz’un başbakan adaylığını gündeme getirmesine en sert tepkiyi gençlik teşkilatı Jusos gösterdi. Jusos Başkan Yardımcısı Katharina Anders, “Yanlış bir zamanlama. Yanlış adam. Yanlış metot. Başbakan adaylığı SPD Genel Başkanı Andrea Nahles’in hakkı. SPD’nin bir kadın başbakan adayı çıkarmasının artık zamanı” dedi.
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