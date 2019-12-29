Jürgen Klopp milyonluk anlaşma imzaladı

Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp, kariyerinin en başarılı günlerini yaşıyor. Liverpool Teknik Direktörü İngiltere'de başarı rüzgarları estirirken, ülkesinde ise milyonluk reklam anlaşmasına imza attı. 52 yaşındaki Klopp Almanya'nın en çok içilen bira markası Erdinger ile üç yıllık reklam anlaşması imzaladı. İki yıl da opsiyonlu olan anlaşma gereği Klopp, Erdinger reklamında oynayacak. Karşılığında ise yıllık iki milyon euro ücret alacak. Aynı bira markasının reklamını yıllardır Franz Beckenbauer yapıyordu. Alman futbolunun İmparator lakaplı Beckenbauer hastalığı nedeniyle artık reklamlarda oynayamıyor. Onun yerini şimdi Klopp aldı.

30 YILLIK HASRET BİTECEK

Klopp, Dortmund'u çalıştırdığı sırda sarı siyahlı ekibi iki kez Bundesliga şampiyonu yapmıştı. Ardından Liverpool'un başına geçen Klopp, İngiliz kulübüne Şampiyonlar Ligi Kupası kazandırmıştı. Premier Lig'de 13 puanla rakiplerinin önünde olan Liverpool, bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösteriliyor. Liverpool sezonu birinci olarak bitirirse, 30 yıllık şampiyonluk hasreti sona erecek.