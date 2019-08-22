Jürgen Klopp emekli mi oluyor?
Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, 2-3 yıl içinde teknik direktörlüğü bırakabileceğinin sinyallerini verdi.
Jürgen Klopp'tan hayranlarına kötü haber var. Alman teknik adam, kısa süre içinde kariyerini noktalayabilir.
İtalyan muhabir Gianluca Di Marzio'ya konuşan Jürgen Klopp, kariyeri ve geleceğiyle ilgili önemli bir sinyal verdi. Klopp yaptığı açıklamada, ''Böyle devam etmesini umuyorum ama iki, üç sene içinde neler olacağını kestiremiyorum. Belki de emekli olurum. Bu söylem kesin emekli olacağım anlamına gelmez ama gerçekleşirse şaşırılmasın'' dedi. 52 yaşındaki Alman çalıştırıcının Liverpool ile olan sözleşmesi 2021-22 sezonu sonunda tamamlanıyor.
Liverpool'daki dördüncü yılını geçiren Klopp, daha önce 2008-2015 yılları arası Borussia Dortmund'u çalıştırmıştı. Teknik direktörlük kariyerine Mainz'da başlayan Klopp 2001-2007 yılları arasında burada görev yaptı. Jürgen Klopp'un kupa gümüşlüğünde 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa, 2 Bundesliga, 1 Almanya Kupası ve 2 Almanya Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor.
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