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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI /BERLİN
27.11.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

Jürgen Klinsmann Almanya'ya geri döndü

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Jürgen Klinsmann Almanya'ya geri döndü

Üst üste alınan yenilgilerden sonra Ante Covic'i gönderen Hertha Berlin yönetimi, takımın başına Jürgen Klinsmann'ı getirdi. Klinsmann 20 gün önce Hertha Berlin Denetleme Kurulu'na üye seçilmişti.

BUNDESLIGA takımlarından Hertha Berlin Alman futbolunun unutulmaz yıldızlarından Jürgen Klinsnann'ı takımın başına getirdi. 55 yaşındaki Klinsmann sezon sonuna kadar Hertha Berlin'i çalıştıracak. Klinsmann 8 Kasım'da Hertha Berlin'in Denetleme Kurulu üyeliğine seçilmişti. Şimdi ise takımın teknik direktörü oldu. Klinsmann'ın yardımcılığını Alexander Nouri yapacak.

Jürgen Klinsmann Almanyaya geri döndü

BUNDESLIGA TECRÜBESİ AZ
Alman futbolunun önemli isimlerinden biri olan Klinsmann, teknik direktör olarak Bundesliga tecrübesi çok az. 2008 yılının ağustos ayından 2009 yılının nisan ayına kadar Bayern Münih'i çalıştıran Klinsmann'ın fazla kulüp tecrübesi de bulunmuyor. Klinsmann, teknik direktörlük kariyerine milli takımda başladı. 2004 ile 2006 yılları arasında Alman Milli Takımı'na teknik direktörlük yaptı. 2011 ile 2017 yılları arasında ise Amerika Birleşik Devletleri Milli takımının başında bulundu. Teknik direktörlük kariyerinde en büyük başarısı dünya üçüncülüğü elde etmesi. 2006 yılında Klinsmann'ın çalıştırdığı Almanya Dünya üçüncüsü oldu.

BAŞARILI FUTBOLCULUK KARİYERİ
Futbolculuk kariyeri başarılarla dolu olan Klinsmann 1990 Dünya Şampiyonluğu, 1996 Avrupa Şampiyonluğu, 1992 Avrupa ikinciliği, 1991 UEFA Kupası Şampiyonluğu, 1991 ve 1996 Bundesliga Şampiyonluğu sevinci yaşadı. Üç kez yılın futbolcusu ödülünü aldı. 1988 ve 1994 yılında Almanya'da, 1995 yılında da İngiltere'de yılın en iyi futbocusu seçildi.

12 HAFTA SÜREN MACERA
Hertha Berlin yollarını ayırdığı Teknik Direktör Ante Covic ile sezon başında anlaşmıştı. Hertha Berlin'in dördüncü ligde oynayan ikinci takımını çalıştıran Covic, Pal Dadai'nin gönderilmesiyle birinci takımın başına geçmişti. Covic'in Hertha Berlin serüveni 12 hafta sürdü. Covic'li Hertha Berlin, Bundesliga'da oynadığı son dört maçını da kaybetti. En son Augsburg'a 4-0 yenilince Hertha Berlin yönetimi teknik direktörle yollarını ayırma kararı aldı. Hertha Berlin ligde 15. sırada bulunuyor. 12 maçta sadece 11 puan toplayabildi. Üç galibiyet ve iki de beraberlik alan mavi beyazlılar, 7 kez de sahadan puansız ayrıldı. Hertha ligde en çok gol yiyen yedi takımdan da biri.

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