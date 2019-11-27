Jürgen Klinsmann Almanya'ya geri döndü
Üst üste alınan yenilgilerden sonra Ante Covic'i gönderen Hertha Berlin yönetimi, takımın başına Jürgen Klinsmann'ı getirdi. Klinsmann 20 gün önce Hertha Berlin Denetleme Kurulu'na üye seçilmişti.
BUNDESLIGA takımlarından Hertha Berlin Alman futbolunun unutulmaz yıldızlarından Jürgen Klinsnann'ı takımın başına getirdi. 55 yaşındaki Klinsmann sezon sonuna kadar Hertha Berlin'i çalıştıracak. Klinsmann 8 Kasım'da Hertha Berlin'in Denetleme Kurulu üyeliğine seçilmişti. Şimdi ise takımın teknik direktörü oldu. Klinsmann'ın yardımcılığını Alexander Nouri yapacak.
BUNDESLIGA TECRÜBESİ AZ
Alman futbolunun önemli isimlerinden biri olan Klinsmann, teknik direktör olarak Bundesliga tecrübesi çok az. 2008 yılının ağustos ayından 2009 yılının nisan ayına kadar Bayern Münih'i çalıştıran Klinsmann'ın fazla kulüp tecrübesi de bulunmuyor. Klinsmann, teknik direktörlük kariyerine milli takımda başladı. 2004 ile 2006 yılları arasında Alman Milli Takımı'na teknik direktörlük yaptı. 2011 ile 2017 yılları arasında ise Amerika Birleşik Devletleri Milli takımının başında bulundu. Teknik direktörlük kariyerinde en büyük başarısı dünya üçüncülüğü elde etmesi. 2006 yılında Klinsmann'ın çalıştırdığı Almanya Dünya üçüncüsü oldu.
BAŞARILI FUTBOLCULUK KARİYERİ
Futbolculuk kariyeri başarılarla dolu olan Klinsmann 1990 Dünya Şampiyonluğu, 1996 Avrupa Şampiyonluğu, 1992 Avrupa ikinciliği, 1991 UEFA Kupası Şampiyonluğu, 1991 ve 1996 Bundesliga Şampiyonluğu sevinci yaşadı. Üç kez yılın futbolcusu ödülünü aldı. 1988 ve 1994 yılında Almanya'da, 1995 yılında da İngiltere'de yılın en iyi futbocusu seçildi.
12 HAFTA SÜREN MACERA
Hertha Berlin yollarını ayırdığı Teknik Direktör Ante Covic ile sezon başında anlaşmıştı. Hertha Berlin'in dördüncü ligde oynayan ikinci takımını çalıştıran Covic, Pal Dadai'nin gönderilmesiyle birinci takımın başına geçmişti. Covic'in Hertha Berlin serüveni 12 hafta sürdü. Covic'li Hertha Berlin, Bundesliga'da oynadığı son dört maçını da kaybetti. En son Augsburg'a 4-0 yenilince Hertha Berlin yönetimi teknik direktörle yollarını ayırma kararı aldı. Hertha Berlin ligde 15. sırada bulunuyor. 12 maçta sadece 11 puan toplayabildi. Üç galibiyet ve iki de beraberlik alan mavi beyazlılar, 7 kez de sahadan puansız ayrıldı. Hertha ligde en çok gol yiyen yedi takımdan da biri.
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