Juncker’den Almanya’ya sera gazı eleştirisi
AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Almanya’nın, sözleşmede belirlenen iklim hedefine uymadığını belirterek eleştirdi.
ALMANYA, iklim sözleşmesine göre sera gazı emisyonunu 2020 yılına kadar yüzde 20, 2030 yılına kadar yüzde 55, 2050 yılına kadar ise yüzde 80 ile yüzde 95 arasında düşürmek zorunda. Ancak şimdiden bu hedefleri tutturamayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Funke Medya Grubuna konuşan AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Almanya’nın bu konudaki tutumunu eleştirdi.
Alman otomotiv sanayii konusunda dikkatli konuşan Juncker, şunları söyledi: “Ben otomobil karşıtı bir kampanya taraftarı değilim. Ama bizim mobilitede değişime ihtiyacımız var ve otomobil dışında başka ulaşım araçlarına ağırlık vermeliyiz. Almanya’nın kararlaştırılan iklim hedefini yeterince uygulamaması beni şaşırtıyor. Bu tempoyla hedefe yakınlaşabilmesi için kollarını sıvaması gerekir.”
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