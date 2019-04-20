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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraf: dpa
20.04.2019 - 16:08, Son Güncelleme:

Juncker: Merkel AB görevi için son derece vasıflı

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Juncker: Merkel AB görevi için son derece vasıflı

AB Komisyonu Başkanı Juncker, 2021’de başbakanlığa veda edecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel’in siyasi kariyerine Brüksel’de devam etmek için son derece vasıflı olduğunu söyledi.

ALMAN Funke Medya Grubu’na konuşan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Avrupa Birliği’nde üst düzey bir görev üstlenmek için ‘son derece vasıflı’ olduğunu söyledi. Juncker, 2021’de görev süresi sona erecek olan Merkel’in ‘bir anda ortadan kaybolmasını’ hayal edemeyeceğini belirtti. Ekim ayında koltuğunu bırakacak olan Juncker, Merkel için, “Sadece saygı duyulan bir insan değil, ayrıca tam ve cana yakın bir sanat eseri” dedi.

KARRENBAUER’İN İSMİ GEÇİYOR
2005’te Almanya’da başbakanlığı üstlenen Merkel, ekonomik kriz ve siyasi çalkantıların yaşandığı bir dönemde Avrupa politikalarına yön vererek Avrupa’nın en güçlü lideri konumuna gelmişti. 18 yıl yürüttüğü CDU liderliğinden geçen yıl ayrılma kararı alan Merkel, 2021’den sonra siyasi bir görev üstlenmeyeceğini açıklamıştı. Merkel’in ardından parti liderliğini üstlenen Annegret Kramp Karrenbauer’in başbakanlık için yarışan isimler arasında yer alması bekleniyor.
Tarihçilerin kendi başkanlığı hakkında ne yazmasını isteyeceği konusunda ise Juncker, “Elinden gelenin en iyisini yaptı... Ayrıca ‘Bazı şeyleri yoluna koydu’yu eklemek de fena olmaz” dedi.
Juncker, AB Komisyonu Başkanlığı görevinden 31 Ekim’de ayrılacak. Lüksemburg’un eski başbakanı olan Juncker, bu göreve 2014 yılında atanmıştı. Juncker’i bu görev için Merkel’in partisinin de yer aldığı Avrupa Parlamentosu’ndaki Avrupa Halk Partisi adlı Hristiyan Demokrat grup aday göstermişti.

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