Juncker başarısız bir lider!
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in başarısız bir lider olduğunu belirterek “Avrupa’nın, Avrupalı insanların ihtiyaçlarını bilen ve Avrupalıların çıkarları koruyacak yeni yöneticilere ihtiyacı var” dedi.
MACARİSTAN Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in, Macaristan Başbakanı Viktor Orban hakkında yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi. Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Juncker’in İngiltere’yi AB’de tutamadığını, göçmenlerin ise Avrupa’ya girişine engel olamadığını iddia ederek Juncker’ın başarısız bir lider olduğunu savundu. Macar hükümetinin göçmen taraftarı yöneticilere karşı mücadelesini devam ettireceğini belirten Szijjarto, “Avrupa’nın, Avrupalı insanların ihtiyaçlarını bilen ve Avrupalıların çıkarları koruyacak yeni yöneticilere ihtiyacı var” ifadesini kullandı. Szijjarto ayrıca, Avrupalıların tam olarak ne istediklerini bildiğini ve bu isteklerini mayıs ayında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde ifade edeceklerini kaydetti.
ORBAN’A GÖRE SUÇLU BENİM AMA TAM TERSİ...
Juncker, Almanya’da yayımlanan Berliner Morgenpost isimli gazeteye AP seçim kampanyası süresince AB Komisyonu’na karşı yöneltilen asılsız iddialara karşı mücadele edeceklerini açıklamış ve “Başbakan Viktor Orban’a göre İngiltere’nin AB üyeliğinden ayrılmasından ben sorumluyum ama incelendiğinde bunun tam tersi hakkında birçok ikna edici kanıt mevcut” demişti.
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