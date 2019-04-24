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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
24.04.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

Juncker başarısız bir lider!

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Juncker başarısız bir lider!

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in başarısız bir lider olduğunu belirterek “Avrupa’nın, Avrupalı insanların ihtiyaçlarını bilen ve Avrupalıların çıkarları koruyacak yeni yöneticilere ihtiyacı var” dedi.

MACARİSTAN Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in, Macaristan Başbakanı Viktor Orban hakkında yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi. Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Juncker’in İngiltere’yi AB’de tutamadığını, göçmenlerin ise Avrupa’ya girişine engel olamadığını iddia ederek Juncker’ın başarısız bir lider olduğunu savundu. Macar hükümetinin göçmen taraftarı yöneticilere karşı mücadelesini devam ettireceğini belirten Szijjarto, “Avrupa’nın, Avrupalı insanların ihtiyaçlarını bilen ve Avrupalıların çıkarları koruyacak yeni yöneticilere ihtiyacı var” ifadesini kullandı. Szijjarto ayrıca, Avrupalıların tam olarak ne istediklerini bildiğini ve bu isteklerini mayıs ayında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde ifade edeceklerini kaydetti.

Juncker başarısız bir lider

ORBAN’A GÖRE SUÇLU BENİM AMA TAM TERSİ...
Juncker, Almanya’da yayımlanan Berliner Morgenpost isimli gazeteye AP seçim kampanyası süresince AB Komisyonu’na karşı yöneltilen asılsız iddialara karşı mücadele edeceklerini açıklamış ve “Başbakan Viktor Orban’a göre İngiltere’nin AB üyeliğinden ayrılmasından ben sorumluyum ama incelendiğinde bunun tam tersi hakkında birçok ikna edici kanıt mevcut” demişti.

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