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Avrupa
Haber Giriş: 21.01.2020 - 10:21,Son Güncelleme:/

İtalyan sunucu Jolanda De Rienzo paylaşımlarıyla dikkat çekti!

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İtalyan sunucu Jolanda De Rienzo paylaşımlarıyla dikkat çekti!

İtalya Serie A'yı yakından takip eden ünlü sunucu Jolanda De Rienzo, futbol gündemindeki başarısını sosyal medyaya da taşıdı. Rienzo paylaşımlarıyla fenomen haline geldi.

İtalyan sunucu Jolanda De Rienzo paylaşımlarıyla dikkat çekti
İtalyan spor gazetecisi ve televizyon sunucusu Jolanda De Rienzo, paylaşımlarıyla sosyal medyada fenomen oldu.

İtalyan sunucu Jolanda De Rienzo paylaşımlarıyla dikkat çekti
Gerek yayında giydiği cesur kıyafetler, gerekse sosyal medya fotoğraflarıyla ilgi odağı haline geldi.

İtalyan sunucu Jolanda De Rienzo paylaşımlarıyla dikkat çekti

Jolanda De Rienzo yayın öncesinde paylaşımlar yapıyor

İtalyan sunucu Jolanda De Rienzo paylaşımlarıyla dikkat çekti

Jolanda De'nin Instagram’da 307 bin takipçisi bulunuyor
İtalyan sunucu Jolanda De Rienzo paylaşımlarıyla dikkat çekti

İtalyan güzel, aynı zamanda mankenlik de yapıyor.

İtalyan sunucu Jolanda De Rienzo paylaşımlarıyla dikkat çekti

İtalyan sunucu Jolanda De Rienzo paylaşımlarıyla dikkat çekti

İtalyan sunucu Jolanda De Rienzo paylaşımlarıyla dikkat çekti

İtalyan sunucu Jolanda De Rienzo paylaşımlarıyla dikkat çekti

İtalyan sunucu Jolanda De Rienzo paylaşımlarıyla dikkat çekti

İtalyan sunucu Jolanda De Rienzo paylaşımlarıyla dikkat çekti

İtalyan sunucu Jolanda De Rienzo paylaşımlarıyla dikkat çekti

İtalyan sunucu Jolanda De Rienzo paylaşımlarıyla dikkat çekti

İtalyan sunucu Jolanda De Rienzo paylaşımlarıyla dikkat çekti

İtalyan sunucu Jolanda De Rienzo paylaşımlarıyla dikkat çekti

İtalyan sunucu Jolanda De Rienzo paylaşımlarıyla dikkat çekti

İtalyan sunucu Jolanda De Rienzo paylaşımlarıyla dikkat çekti

İtalyan sunucu Jolanda De Rienzo paylaşımlarıyla dikkat çekti

İtalyan sunucu Jolanda De Rienzo paylaşımlarıyla dikkat çekti

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