İtalyan sunucu Jolanda De Rienzo paylaşımlarıyla dikkat çekti!

İtalyan spor gazetecisi ve televizyon sunucusu Jolanda De Rienzo, paylaşımlarıyla sosyal medyada fenomen oldu.

Gerek yayında giydiği cesur kıyafetler, gerekse sosyal medya fotoğraflarıyla ilgi odağı haline geldi.



Jolanda De Rienzo yayın öncesinde paylaşımlar yapıyor



Jolanda De'nin Instagram’da 307 bin takipçisi bulunuyor

İtalyan güzel, aynı zamanda mankenlik de yapıyor.



























