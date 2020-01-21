Haber Giriş: 21.01.2020 - 10:21,
İtalyan sunucu Jolanda De Rienzo paylaşımlarıyla dikkat çekti!
İtalya Serie A'yı yakından takip eden ünlü sunucu Jolanda De Rienzo, futbol gündemindeki başarısını sosyal medyaya da taşıdı. Rienzo paylaşımlarıyla fenomen haline geldi.
İtalyan spor gazetecisi ve televizyon sunucusu Jolanda De Rienzo, paylaşımlarıyla sosyal medyada fenomen oldu.
Gerek yayında giydiği cesur kıyafetler, gerekse sosyal medya fotoğraflarıyla ilgi odağı haline geldi.
Jolanda De Rienzo yayın öncesinde paylaşımlar yapıyor
Jolanda De'nin Instagram’da 307 bin takipçisi bulunuyor
İtalyan güzel, aynı zamanda mankenlik de yapıyor.
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