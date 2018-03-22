Johnson’a sert yanıt: Rusya düşmanlığı ile zehirlenmiş

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın, Vladimir Putin’in, bu yaz Rusya’da gerçekleşecek Dünya Kupası öncesinde ülkenin imajını güçlendirmek istediğini ve bu durumu Hitler’in 1936 yılında Nazi Almanya’sında düzenlenen olimpiyatları propaganda aracı olarak kullanmasına benzettiğini söylemesi hakkında açıklama yaptı. Johnson’nın Rusya düşmanlığıyla zehirlendiğini söyleyen Zaharova, sosyal medyada yaptığı açıklamada “Avrupalı bir diplomattan böyle bir açıklama gelmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.



