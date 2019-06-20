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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
20.06.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Johnson'a Avam Kamarası'nda şok! ‘Bu adam, bu göreve uygun değil’

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Johnson'a Avam Kamarası'nda şok! ‘Bu adam, bu göreve uygun değil’

İskoç Ulusal Partisinin meclis grubu lideri Ian Blackford, İngiltere’de başbakanlığın en güçlü adayı Boris Johnson’ın ırkçılık yaptığı gerekçesiyle bu göreve uygun olmadığını söyledi.

İNGİLTERE Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında ‘Başbakana Sorular’ oturumu yapıldı. Oturumda söz alan İskoç Ulusal Partisinin meclis grubu lideri Blackford, Johnson’ı kastederek, Başbakan Theresa May’e, “Başbakan, ‘İskoç halkının gettolara yerleştirilmesi ve imha edilmesi gereken haşere bir ırk’ olduğu konusunda, yerini alacak olan ve yarışı önde götüren kişiyle aynı fikirde mi?” diye sordu. Bunun üzerine May, Muhafazakarların, Birleşik Krallık’ın her parçasından halkları ciddiye almakla kalmadığını aynı zamanda yaptıkları katkılara da değer verdiğini söyledi.

‘IRKÇI VE DÜRÜSTLÜKTEN UZAK’
Konuşmasına devam eden Blackford, “Bu adam, bu göreve uygun değil. Bir insanın kişiliğinin, rahat dönemlerde değil de zorluk ve ihtilafla karşılaştığı zaman ortaya çıktığı söylenir. Şimdi zor zamanlardan geçiyoruz. Başbakanın bu üyenin ırkçı ve dürüstlükten uzak geçmişinin farkında olup olmadığını soruyorum” ifadesini kullandı.
Bunun üzerine Blackford’un sözünü kesen Avam Kamarası Başkanı John Bercow, “Üyenin sözlerini tartmasını istiyorum ve herhangi bir ırkçılık suçlamasını geri almasının çok daha iyi olacağı kanısındayım” diye konuştu.

Johnsona Avam Kamarasında şok ‘Bu adam, bu göreve uygun değil’
Theresa May

‘IRKÇILIK BU DEĞİLSE NEDİR’
Blackford bir kez daha ayağa kalkarak, Bercow’a, “Sayın Başkan, üye Müslüman kadınlara ‘posta kutusu’ dedi, Afrikalıların ‘karpuz gülüşlü’ olduğunu söyledi, tekrarlayarak yüceltmeyeceğim başka iğrenç hakaretlerde de bulundu. Eğer bu (ifadeler) ırkçı değilse, ırkçı ifadeler nedir, bilmiyorum” diye karşılık verdi.
Daha sonra söz alan May de Johnson’ın başbakanlık için uygun olup olmadığı sorusuna yanıt vermeyerek, Blackford’u hükümet hakkında soru sormamakla eleştirdi.
Johnson, partinin Avam Kamarası grubunda yapılan ikinci tur oylamada 126 oyla bir kez daha ilk sırayı aldı. İki aday kalana kadar devam edecek turların ardından partinin yaklaşık 125 bin üyesi, posta yoluyla bu iki isim arasından yeni lideri seçecek. Liderliği kazanan isim aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı da olacak.

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