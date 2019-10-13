Johnson tebrik etti: Başarılı Kıbrıslı Türklere ödül
İngiltere’de yaşayan yılın en başarılı Kıbrıslı Türkleri ödüllendirildi. 300 kişinin katıldığı etkinlikte ödül alanları İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar tebrik etti.
İNGİLTERE’nin başkenti Londra’da düzenlenen gecede ülkede yaşayan yılın en başarılı Kıbrıslı Türklerine ödüller verildi. Ödül alanlar arasında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’ten ödüllü moda tasarımcısı Hüseyin Çağlayan, Barones Meral Hüseyin-Ece, İngiltere’nin en büyük Kıbrıs Türk şirketi JJ Food Service’in CEO’su Mustafa Kamil, aktör Tamer Hassan, Liverpool Futbol Kulübü’nde ve İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda oynayan Türk kökenli Rhian Brewster ve Enfield Belediye Meclisi Lideri Nesil Çalışkan da yer aldı.
İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA UK) tarafından şehir merkezindeki Royal National Hotel’de gerçekleştirilen törene 300 kişi katıldı.
Etkinliğe katılamayan KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ın ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın tebrik mesajları okundu.
İki yıl da bir düzenlenen etkinlik, sanat, iş dünyası, hayır ve sivil toplum işleri gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Kıbrıslı Türkler’in başarılarını tanıma, tanıtma ve ödüllendirme amacı taşıyor.
18 KATEGORİDE 32 ÖDÜL
Törenin açılış konuşmasını yapan CTCA UK Başkanı Leyla Kemal, ilk kez kendi başkanlığında düzenlenen ödül töreninin öneminden bahsetti ve ikincisini gerçekleştirmekten duydukları gururu dile getirdi. Turkish Bank ve Cyprus Paradise sponsorluğunda düzenlenen Duygu Tağmaç ve Eray Galip’in sunuculuğu üstlendiği galada 18 kategoride toplam 32 ödül verildi. Törenin ilk kısmında bireylerin ve derneklerin toplumsal başarıları tanındı. İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği ve CTCA UK’nin geçmiş dönem başkanlarından Aysın Yılmaz ve Hornsey Atatürk Okulu Yöneticisi Türker Çakıcı, Hayat Boyu Başarı Ödülü’nü alırken duygu dolu anlar yaşandı. Bu kategoride ayrıca, CTCA UK’in 19 Mayıs’ın 100. yılına özel düzenlemiş olduğu şiir yarışmasını kazananlar da yer aldı.
İKİNCİ KISIMDA PROFESYONELLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
İkinci kısımda, geçmişte veya günümüzde İngiltere’de Kıbrıs Türk kültürünü, dilini ve Kuzey Kıbrıs’ı tanıtanlar ve kendi alanlarında profesyonel başarılara imza atanlar ödül aldı. Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz eğitimci Kelami Dedezade ve KKTC’nin Londra’daki ikinci büyükelçisi Necati Sayer’e, Onur Ödülü verildi. En iyi toplum aktivistleri için açılan halk oylamasının sonucu da burada ilan edildi ve en çok oyu alan İlkay İsa (Cllr) ve Change Please kurucusu Cemal Ezel’e ödülleri takdim edildi.
Törenin üçüncü kısmında ise İngiltere çapında veya uluslararası düzeydeki üstün başarılarıyla örnek olmuş kişi ve işletmeler yer aldı. Bu yıl ilk defa Kıbrıslı Türk olmayan birisi de Kıbrıs Türk mirasına yaptığı önemli katkılardan dolayı ödüllendirildi. Sir Don McCullin, Kıbrıs Çatışması patlak verdiğinde çektiği fotoğraflarla, özellikle de 1964 yılında Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri’nde yılın fotoğrafı seçilen çalışmasıyla bu ödülün sahibi oldu.
ÖDÜL KAZANAN İSİMLER
BÖLÜM 1
19 Mayıs’ın 100. Yılı Şiir Ödülü: Sonay Yakup Yakupsoy, Ertuğrul Türkbileği
En Katılımcı Başkan 2019: Yusuf Mehmet
En Aktif Kıbrıs Türk Derneği (CTCA Üyesi) 2019: Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu
En Aktif Kıbrıs Türk Derneği (CTCA Üyesi Olmayan) 2019: Kıbrıs İslam Derneği
Yılın Kıbrıslı Türk Yardımseverleri: Argun İmamzade, Cemal Ezel
Hayat Boyu Başarı Ödülü (Kadın) 2019: Aysın Yılmaz
Hayat Boyu Başarı Ödülü (Erkek) 2019: Türker Çakıcı
BÖLÜM 2
Onur Ödülü 2019: Kelami Dedezade, Necati Sayer
En İyi Toplum Aktivisti (Kadın) 2019: İlkay İsa (Cllr)
En İyi Toplum Aktivisti (Erkek) 2019: Cemal Ezel
Öne Çıkan Festival Gönüllüleri 2019: Tuğrul Yiğitoğlu, Işık Vedat, Hass ‘J Junior’ Redif
Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin Ana Sponsoru 2018: Cyprus Paradise
Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin Ana Sponsoru 2019: Gima
İngiltere’de Kuzey Kıbrıs’ı En İyi Şekilde Tanıtma 2019: Osman Balıkçıoğlu
Kıbrıs Türk Kültürel Mirası 2019: Osman Kelebek ve Kelebekler Grubu
Yılın Kıbrıslı Türk Sanatçıları: MeM Tekari, Tamer Hassan
Yılın Kıbrıslı Türk Sporcusu: Rhian Brewster
BÖLÜM 3
CTCA UK’in Platin Destekçileri 2019: Turkish Bank, Cyprus Paradise
Yılın Kıbrıslı Türk Şirketleri: JJ Food Service, Havva
Kıbrıs Türk Mirasına Önemli Katkı 2019: Sir Don McCullin
Yılın Yükselen Kıbrıslı Türk Yıldızı (Kadın): Nesil Çalışkan
Yılın Yükselen Kıbrıslı Türk Yıldızı (Erkek): Rhian Brewster
Yılın Kıbrıslı Türk Rol Modeli (Kadın): Barones Meral Hüseyin-Ece
Yılın Kıbrıslı Türk Rol Modeli (Erkek): Hüseyin Çağlayan.
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