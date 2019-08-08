‘Jatta’ mı, ‘Daffeh’ mi? Almanya bunu konuşuyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri‘Jatta’ mı, ‘Daffeh’ mi? Almanya bunu konuşuyor
GeriAvrupa ‘Jatta’ mı, ‘Daffeh’ mi? Almanya bunu konuşuyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
08.08.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

‘Jatta’ mı, ‘Daffeh’ mi? Almanya bunu konuşuyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Jatta’ mı, ‘Daffeh’ mi? Almanya bunu konuşuyor

Almanya onu üstün futbol yeteneğine sahip 17 yaşındaki mülteci Bakery Jatta olarak tanıdı. Yeşil sahalardaki meziyetleriyle ilgili basında haberleri çıktı. Hamburg kulübü 18 yaşına girince onunla profesyonel sözleşme imzaladı. 16 Bundesliga maçı oynadı. 2024 yılına kadar da sözleşmesi var. Ancak son günlerde Jatta’nın sahte pasaportla Almanya’ya geldiği, gerçek adının ‘Bakary Daffeh’ olduğu, yaşının da 21 değil, 24 olduğu ileri sürülüyor.

GAMBİYA’lı futbolcunun gerçek isminin ve yaşının ne olduğunu Alman Futbol Federasyonu (DFB) da gündemine aldı. DFB’den yapılan açıklamada, “Konuyla ilgili dosyanın üzerinde çalışılıyor” denildi. Hamburg formasıyla 16’sı Bundesliga, 27’isi de İkinci Bundesliga olmak üzere toplam 43 maça çıktı. 4 gol attı. Hamburg amatörleriyle de 37 kez forma giydi. 20 kez rakip fileleri havalandırdı. Hamburg kulübü ise Jatta’yla ilgili basında çıkan iddiaları reddetti. Kulüpten yapılan açıklamada, “Biz futbolcumuzun gerçek pasaportunu ve çalışma izinini ilgili makamlara sunduk” denildi.
Gambiya’da Bakary Daffeh adında bir futbolcu bulunduğu tespit edilirken, bu isimde bir futbolcunun Bakery Jatta’nın Almanya’da bulunduğu sürede ülkesinde hiç maça çıkmadığı da belirlendi.

İDDİALAR GERÇEK ÇIKARSA...
Pazartesi günü sezonun ikinci maçını Nürnberg ile oynayan Hamburg, 4-0 galip geldi. Jatta bu maçta 67 dakika forma giydi. Nürnberg, futbolcuyla ilgili iddiaların ortaya atılmasından sonra maça itiraz etti. DFB, şimdi Nürnberg’in itirazını karara bağlayacak. Almanya’ya sahte pasaportla geldiği ve sahte isimle sığınma talep ettiği iddiaları gerçek çıkarsa, Jatta beş yıla kadar hapis cezası alabilecek. Savcılık henüz iddialarla ilgili Jatta’ya soruşturma başlatmadı. Jatta’nın hapis cezasının yanı sıra sınır dışı edilmesi de söz konusu. Futbolcunun Türkiye kökenli menajeri Efe Fırat Aktaş ise iddialarla ilgili açıklama yapmadı.

‘Jatta’ mı, ‘Daffeh’ mi Almanya bunu konuşuyor

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
‘Jatta’ mı, ‘Daffeh’ mi? Almanya bunu konuşuyor
Çöpleri görünce dayanamadı! Çocuklarıyla birlikte...
Avrupalı Türkler Farabi’yi kitaplaştırdı
Frankfurt polisi gençleşti