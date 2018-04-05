Japon sanatçılardan Türkçe şarkılar
Berlin’e caz sanatını icra etmek için gelen ancak yolu Türk sanat müziğiyle kesişen 42 yaşındaki Akiko Grabein, burada tesadüfen tanıştığı Shingo Ali Masuda ile birlikte Türklere ait kafelerde ve çeşitli etkinliklerde sahne alarak Türk sanat müziği eserlerini seslendiriyor.
ASIL mesleği Japonca-İngilizce mütercim olan Grabein, Türkçe bilmemesine rağmen büyük ustalıkla Türkçe eserleri icra ederken, 32 yaşındaki Masuda da kanun ile kendisine eşlik ediyor. Grabein, geçen yıl Masuda ile tanışmasının ve Türkçe şarkı söyleme sürecinin tamamen tesadüf olduğunu anlattı. Yeterli düzeyde Türkçe ve Almanca bilmeyen Shingo’ya bir Türk müzik okulunda tercümanlık yaparak yardım ettiğini ifade eden Grabein,“Kadınlardan oluşan bir koronun dersiydi. Bir şarkıdan sonra eğitmen bana dönerek ‘bizimle şarkı söyleyebilir misin’ diye sordu. ‘Türkçe bilmiyorum’ dedim. O da ‘dene bakalım’ dedi. Ben de şarkı söyledim. Ardından eğitmen bana koroda şarkı söyleyebileceğimi söyledi. Her şey böyle başladı” dedi.
BİRBİRLERİNE BENZİYOR
Türkçe şarkılardaki ezgilerinin Japon halk müziğindekilerle benzerlik gösterdiğini aktaran Grabein, Türkçe ve Japoncanın dil yapılarındaki benzerliğin de Türkçe şarkı söyleme hissiyatını güçlendirdiğini kaydetti. Grabein, Türkçe bilmemesine rağmen Türkçe şarkı söylemeyi sevdiğini, en kısa zamanda Türkçeyi öğreneceğini dile getirdi.
10 yıldır caz müzisyenliği yaptığını anlatan Grabein, kanun icra eden Masuda ile Berlin’de değişik Türk kafelerinde ve etkinliklerde sahne aldıklarını, bunu ilerletmek istediklerini sözlerine ekledi.
BİR SÜRE TÜRKİYE’DE BULUNMUŞ
Masuda da, Mısır ve Tunus’un yanı sıra Türkiye’de bazı kanun ustalarının seminerlerine katıldığını, bu vesileyle Türkiye’de bir süre bulunduğunu söyledi. Müzik yapmak için Berlin’de yaşadığını ifade eden Masuda, Türk, Arap ve Yunan müziğini icra ettiğini kaydetti. Berlin’de çok sayıda Türk’ün yaşadığına işaret eden Masuda, “Türk müziğini seviyorum. Çünkü müzik ve metot çok güzel” dedi. Japonya’da iken İslamiyeti seçtiğini anlatan Masuda, aynı binada kalan Mısırlı bir arkadaşın kendisine “Ali” ismini verdiğini kaydetti.
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