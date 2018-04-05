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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA
05.04.2018 - 12:46, Son Güncelleme:

Japon sanatçılardan Türkçe şarkılar

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Japon sanatçılardan Türkçe şarkılar

Berlin’e caz sanatını icra etmek için gelen ancak yolu Türk sanat müziğiyle kesişen 42 yaşındaki Akiko Grabein, burada tesadüfen tanıştığı Shingo Ali Masuda ile birlikte Türklere ait kafelerde ve çeşitli etkinliklerde sahne alarak Türk sanat müziği eserlerini seslendiriyor.

ASIL mesleği Japonca-İngilizce mütercim olan Grabein, Türkçe bilmemesine rağmen büyük ustalıkla Türkçe eserleri icra ederken, 32 yaşındaki Masuda da kanun ile kendisine eşlik ediyor. Grabein, geçen yıl Masuda ile tanışmasının ve Türkçe şarkı söyleme sürecinin tamamen tesadüf olduğunu anlattı. Yeterli düzeyde Türkçe ve Almanca bilmeyen Shingo’ya bir Türk müzik okulunda tercümanlık yaparak yardım ettiğini ifade eden Grabein,“Kadınlardan oluşan bir koronun dersiydi. Bir şarkıdan sonra eğitmen bana dönerek ‘bizimle şarkı söyleyebilir misin’ diye sordu. ‘Türkçe bilmiyorum’ dedim. O da ‘dene bakalım’ dedi. Ben de şarkı söyledim. Ardından eğitmen bana koroda şarkı söyleyebileceğimi söyledi. Her şey böyle başladı” dedi.

BİRBİRLERİNE BENZİYOR
Türkçe şarkılardaki ezgilerinin Japon halk müziğindekilerle benzerlik gösterdiğini aktaran Grabein, Türkçe ve Japoncanın dil yapılarındaki benzerliğin de Türkçe şarkı söyleme hissiyatını güçlendirdiğini kaydetti. Grabein, Türkçe bilmemesine rağmen Türkçe şarkı söylemeyi sevdiğini, en kısa zamanda Türkçeyi öğreneceğini dile getirdi.
10 yıldır caz müzisyenliği yaptığını anlatan Grabein, kanun icra eden Masuda ile Berlin’de değişik Türk kafelerinde ve etkinliklerde sahne aldıklarını, bunu ilerletmek istediklerini sözlerine ekledi.

BİR SÜRE TÜRKİYE’DE BULUNMUŞ
Masuda da, Mısır ve Tunus’un yanı sıra Türkiye’de bazı kanun ustalarının seminerlerine katıldığını, bu vesileyle Türkiye’de bir süre bulunduğunu söyledi. Müzik yapmak için Berlin’de yaşadığını ifade eden Masuda, Türk, Arap ve Yunan müziğini icra ettiğini kaydetti. Berlin’de çok sayıda Türk’ün yaşadığına işaret eden Masuda, “Türk müziğini seviyorum. Çünkü müzik ve metot çok güzel” dedi. Japonya’da iken İslamiyeti seçtiğini anlatan Masuda, aynı binada kalan Mısırlı bir arkadaşın kendisine “Ali” ismini verdiğini kaydetti.

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