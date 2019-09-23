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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG - AA
23.09.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

İzmir’den dünyaya yayıldı: Süslü kadınlar 16 ülke 115 şehirde sokaklara çıktı

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İzmir’den dünyaya yayıldı: Süslü kadınlar 16 ülke 115 şehirde sokaklara çıktı

Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında iklim değişikliğine dikkat çekmek ve şehirlerde daha çok bisiklet kullanımını teşvik etmek isteyen ‘süslü kadınlar’ 16 ülkenin 115 şehrinde sokaklara çıkarak pedal çevirdi.

İZMİR merkezli ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ bu yıl eş zamanlı olarak dünyadaki 16 ülkede (ABD, İran, Kanada, Hollanda, Yunanistan, Azerbaycan, İsviçre, Costa Rica, İskoçya, İngiltere, İrlanda, Almanya, İtalya, Fransa, Mısır, İsveç), toplamda 115 şehirde yapıldı. ‘Süslü Kadınlar’ın 2019 yılındaki öncelikli amacı, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve şehirlerde daha çok bisiklet kullanımını teşvik ederek çevre duyarlılığını artırmak oldu.

İzmir’den dünyaya yayıldı: Süslü kadınlar 16 ülke 115 şehirde sokaklara çıktı

SOKAKLARI ŞENLENDİRDİLER
Almanya’nın başkenti Berlin’de bu yıl ilk kez yapılan bisiklet turuna ilgi beklenenden fazla oldu. 150 kadın Berlin’in tarihi yapılarından Gedaechtniskirche önünde Safia Yazanoğlu önderliğinde toplandı. Önce bisikletler süslendi, son kontrollerin ardından pedallara basıldı.
Polis eşliğinde Berlin’in en işlek caddelerinde renkli kıyafetleri ve süslü bisikletleriyle yavaş yavaş ilerleyen kadınlar Berlin’in sokaklarını şenlendirdi. Yol kenarlarındaki yayalar da el sallayarak destek verdiği tur tarihi Brandenburg Kapısı önünde son buldu.

İzmir’den dünyaya yayıldı: Süslü kadınlar 16 ülke 115 şehirde sokaklara çıktı

EGZOZ KOKUSU YERİNE PARFÜM KOKUSU
300 kadının katıldığı Münih’teki tur ise König meyanında başladı. Sema Gür tarafından sosyal medyadan duyurulan etkinliğe katılanlar en süslü elbiseleri ve en güzel kokuları ile Münih sokaklarına egzoz gazı yerine parfüm kokusu yaydı.

İzmir’den dünyaya yayıldı: Süslü kadınlar 16 ülke 115 şehirde sokaklara çıktı

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