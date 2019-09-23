İzmir’den dünyaya yayıldı: Süslü kadınlar 16 ülke 115 şehirde sokaklara çıktı
Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında iklim değişikliğine dikkat çekmek ve şehirlerde daha çok bisiklet kullanımını teşvik etmek isteyen ‘süslü kadınlar’ 16 ülkenin 115 şehrinde sokaklara çıkarak pedal çevirdi.
İZMİR merkezli ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ bu yıl eş zamanlı olarak dünyadaki 16 ülkede (ABD, İran, Kanada, Hollanda, Yunanistan, Azerbaycan, İsviçre, Costa Rica, İskoçya, İngiltere, İrlanda, Almanya, İtalya, Fransa, Mısır, İsveç), toplamda 115 şehirde yapıldı. ‘Süslü Kadınlar’ın 2019 yılındaki öncelikli amacı, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve şehirlerde daha çok bisiklet kullanımını teşvik ederek çevre duyarlılığını artırmak oldu.
SOKAKLARI ŞENLENDİRDİLER
Almanya’nın başkenti Berlin’de bu yıl ilk kez yapılan bisiklet turuna ilgi beklenenden fazla oldu. 150 kadın Berlin’in tarihi yapılarından Gedaechtniskirche önünde Safia Yazanoğlu önderliğinde toplandı. Önce bisikletler süslendi, son kontrollerin ardından pedallara basıldı.
Polis eşliğinde Berlin’in en işlek caddelerinde renkli kıyafetleri ve süslü bisikletleriyle yavaş yavaş ilerleyen kadınlar Berlin’in sokaklarını şenlendirdi. Yol kenarlarındaki yayalar da el sallayarak destek verdiği tur tarihi Brandenburg Kapısı önünde son buldu.
EGZOZ KOKUSU YERİNE PARFÜM KOKUSU
300 kadının katıldığı Münih’teki tur ise König meyanında başladı. Sema Gür tarafından sosyal medyadan duyurulan etkinliğe katılanlar en süslü elbiseleri ve en güzel kokuları ile Münih sokaklarına egzoz gazı yerine parfüm kokusu yaydı.
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