İstihbarat teşkilatlarından iş birliği kararı
Almanya’da Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın aşırı sağcı AfD’yi bir bütün olarak ‘İnceleme Vakası’, partinin ‘Flügel’ adlı kanadını ise bir üst derece olan ‘Şüpheli Vaka’ olarak sınıflandırmasının ardından bir araya gelen iç istihbarat yöneticileri izleme kararını yakında uygulamaya koyacaklarını açıkladı.
FEDERAL ve eyalet iç istihbarat teşkilatları başkanları, AfD’ye karşı ortak hareket etme kararı aldı. Ortak açıklamada izleme kararının ‘sıkı bir iş birliği’ içinde ‘en yakın zamanda’ uygulamaya konulacağı vurgulandı. İstihbarat teşkilatı, aşırı sağ kanat ‘Flügel’ ile gençlik teşkilatı ‘Genç Alternatifleri’ özellikle mercek altına alacak. ‘Flügel’ adlı aşırı sağ kanattan, 2015’te Erfurt Açıklaması’na imza atan 3 bin 501 kişi kastediliyor. Listenin başında ise bu kanadın kurucularından Björn Höcke ile AfD Eş Başkanı Alexander Gauland geliyor. Açıklamaya imza atan 3 bin 501 kişi arasında partinin birçok eyalet teşkilat başkanları, 12 Federal Meclis milletvekili ve çok sayıda eyalet milletvekilleri bulunuyor. ‘Şüpheli Vaka’ya giren bu AfD’lilerin telefonları dinlenecek, banka hesapları, mailleri, sosyal medya sohbetleri takip altına alınacak.
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