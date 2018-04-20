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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
20.04.2018 - 09:40, Son Güncelleme:

İzinsiz dikilen soykırım anıtı kaldırıldı

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İzinsiz dikilen soykırım anıtı kaldırıldı

Almanya’nın Köln kentinde bir grup tarafından yasadışı olarak dikilen sözde Ermeni soykırım anıtı, Köln Belediyesi tarafından kaldırıldı.

ALMANYA’nın Köln kentinde geçen hafta sonu yasadışı bir şekilde, Alman ve Ermenilerden oluşan bir grup tarafından dikilen sözde Ermeni soykırım anıtı Köln Belediyesi tarafından kaldırıldı. Mahkeme anıtın kaldırılmaması için yapılan itirazı reddetti. Belediye görevlilerince belediyeye ait bir araca yerleştirilen anıt belediyenin deposuna götürüldü.

Köln Hohenzollern Köprüsü’nün seyir platformuna kaçak olarak dikilen anıt üzerinde Ermenice, Almanca ve İngilizce “Bu acı hepimizin” yazıyordu. 200 kilo ağırlığında ve 1.5 metre yüksekliğindeki anıtı kaldırmak için belediye yetkilileri görevlendirilmişti fakat daha sonra mahkeme yetkilileri anıtın kaldırılamayacağını duyurmuştu.

İzinsiz dikilen soykırım anıtı kaldırıldı

57 DERNEKTEN AÇIKLAMA
57 Türk sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek kurduğu Köln ve Çevresi Türk Dernekleri İnsiyatifi (KİT) konuyla ilgili bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada şöyle denildi:
“Yetkililerden, bir takım kural tanımaz, sürekli gerginlik ve ihtilaflardan beslenen bir grup tarafından Köln Hohenzollern Köprüsü’nün seyir platformuna kaçak olarak dikilen bu sözde sanat icrasının acilen kaldırılmasını talep ediyoruz.”
Toplumsal birlikteliği ve uyumu katkı sağlayan tüm faaliyet ve girişimlerin destekleneceği belirtilen açıklamada, “15 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen hukuk dışı girişim belediyemize, Köln’de yaşayan topluma ve tüm kamu kurumlarına bir hakarettir. Belediyemizden ve yetkililerden bu hukuksuz duruma, kamu düzenini hiçe sayan keyfi girişime son verilmesini istiyoruz” denildi.

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