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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Ünsal YÜCEL / EDİRNE, DHA
26.07.2018 - 10:00, Son Güncelleme:

İzinci aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı

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İzinci aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı

Belçika’dan tatil için Türkiye’ye giden izinci ailenin içinde bulunduğu otomobil, Edirne’nin Keşan ilçesinde su kanalına girerek metrelerce sürüklendi ve bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

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  • İzinci aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı
  • İzinci aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı
  • İzinci aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı
  • İzinci aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

KAZA çarşamba akşamı saat 18.00 sıralarında, Keşan-Uzunköprü Karayolu üzerindeki Maltepe köyü mevkiinde meydana geldi. Belçika’dan tatil için Türkiye’ye giden ve Uzunköprü’den, Keşan yönüne ilerleyen 57 yaşındaki Mithat Bilici’nin kullandığı 1-ARP-244 plakalı otomobil, Maltepe köyü girişinde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Önce su kanalına giren otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarptı.

İzinci aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı

Kazada, araçta sıkışan sürücü Mithat Bilici ve yanında oturan kardeşi 56 yaşındaki Recep Bilici hayatlarını kaybederken, arka koltukta oturan eşi 51 yaşındaki Şafak Bilici ve kardeşinin eşi 54 yaşındaki Feride Bilici ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Şafak Bilici, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne, Feride Bilici ise Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şafak Bilici, hastanede öldü. Bilici’nin cenazesi, hastane morguna konuldu. Tedavi altına alınan Feride Bilici’nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

ISPARTA’YA GİDİYORLARDI
Mithat ve kardeşi Recep Bilici’nin cesetleri, savcı ve jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu. İnceleme sırasında çevrede toplanan vatandaşlar ise bir evin merdivenlerine oturarak, olayı merakla izledi.
Belçika’da yaşayan ailenin, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle tatil için Türkiye’ye giderek, memleketleri Isparta’nın Yalvaç ilçesine doğru yola çıktıkları kaydedildi.

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