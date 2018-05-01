İzcilerin başkanı ödüllendirdi
İngiltere’de 38 yıldır UK Turkish Scouting kurucu başkanlığını yürüten ve Türkiye’nin izcilik temsilcisi olan Celal İzcibayar, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’ten onur ödülü sahibi Dr. Teoman Sırrı’yı (MBE), ödüllendirdi.
İZCİLİKTE Eylül 2018’de 70 yılını dolduracak olan Celal İzcibayar, ilerlemiş yaşına rağmen yaşadığı bölgede yararlı faaliyetler yapması, çocuk ve gençlere izciliği sevdirmesi, onları topluma kazandırmasıyla tanınıyor. Londra’da yaşayan ve aktif izcilik yapan 1940 doğumlu İzcibayar’ın, İngiltere yanında dünyanın çeşitli ülkelerinden aldığı ödüller bulunuyor.
Dr. Teoman Sırrı’ya, Onur Ödülü ve plaketi Londra Yardım Melekleri adlı kurumun Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde düzenlediği seminer sonunda mütevazı bir törenle izci başkanı Celal İzcibayar tarafından takdim edildi. Ödül töreninde konuşan İzcibayar, şunları söyledi:
“Türk toplumuna ve KKTC hastanelerine yıllardır yaptığı cömertçe maddi ve manevi yardımlarıyla tanınan ve sadece İngiltere’nin değil tüm dünyanın yakinen tanıdığı Kraliçe II. Elizabeth tarafından da MBE ödüllü sahibi Sayın Dr. Teoman Sırrı’yı, UK Turkish Scouting olarak biz de onur ödülüne layık gördük. Türklük dünyasının iftihar kaynağı ve eski izcilerden Dr. Sırrı, 1983 yılından başlayarak Türk izciliğine dünyaca uygulanan amborgoların kırılması için birçok dünya ülkelerindeki toplantılara katılarak başarılar elde edilmesine büyük katkı sağladığı gibi KKTC’deki küçük izcilerin çok büyük ihtiyacı olan boru trampet takımı için tüm malzemeleri bizler vasıtasıyla göndererek çocukların da sevgisini kazanmıştı. Türk izciliğin gelişmesi ve dünyadaki yerini alması için verdiği uğraşları göz önüne alan UK Turkish Scouting Komitesi ve Türk İzcilik Temsilciliği bu halisane, özverili ve anlamlı davranışından dolayı Dr. Sırrı’ya onur ödülü ve plaket ile ödüllendirmiştir.”
ÜLKE ÜLKE GEZDİ
Dr. Sırrı’da yaptığı açıklamada, “UK Turkish Scouting Başkanı ve benim de izci liderim Celal hoca ile el ele vererek yıllardır bıkmadan, usanmadan ülke ülke gezerek hem KKTC hem de izciliğimizi büyük bir başarı ile tanıttık, şan şerefle temsil ettik. İngiltere’de büyük bir özveriyle görev yapan İzcilik Komitesi’nde bu kadar yoğun işlerim arasında yer almak bir şeref idi. Bu jest ve sürprizlerinden dolayı komite üyelerimize ve sevgili hocama teşekkür ederim” dedi.
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