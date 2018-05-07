İyi Parti Almanya’da 1500 müşahit arıyor
Henüz Avrupa’da teşkilatlanma çalışmalarını tamamlamamış olan İyi Parti’nin Avrupa destekçileri, Avrupa İyi Parti Gönüllüleri adıyla Köln’de bir araya geldi.
ALMANYA’nın yanı sıra Fransa, Belçika, İngiltere ve İsviçre’den gönüllü temsilcilerin katıldığı toplantıya İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, İyi Parti Kurucu Üyesi ve Avrupa Koordinatörü Fulya Yasemin, konuşmacı olarak katıldı.
İyi Parti Genel Merkezi’nden temsilci onayı alan Berlin, Duisburg, Kön, Velbert, Mannheim, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, Nürnberg, Fransa, Belçika, İngiltere, Fransa ve İsviçre temsilcileri ve çok sayıda gönüllü katıldı.
Katılımcılara seslenen İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, şöyle dedi:
“Emin olun benim gibi yüzlerce, binlerce arkadaş var bu harekatta. Burası hakikaten cesurlar harekatı. Fedakar insanların bir araya gelip kurduğu bir harekat. Hiç kimse, gel şunu yap, bunu yap demeden on binler bir araya geliyor. Bunu durdurmanız mümkün değil. Suni, tabi bir oluşum değil, bu gönülden gelen zaruret ihtiyacı hissedilen bir oluşum, onun için önümüz yolumuz çok açık. Güzel günler bizi bekliyor. Henüz Avrupa’da oluşmuş resmi teşkilatımız yok. Bir araya gelen ve bize ulaşan gönüllülerimiz aracılığı ile sosyal medya üzerinden vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz.”
İyi Parti Kurucu Üyesi ve Avrupa Koordinatörü Fulya Yasemin de “Oylarımıza sahip çıkabilmek için Almanya’dan 1500 müşahit belirlememiz gerekiyor” dedi.
İyi Parti gönüllülerini bir araya getiren toplantıda, Avrupa’nın farklı kentlerinden İyi Parti aday adayı olanlar, sahneye davet edilerek tanıtıldı.
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