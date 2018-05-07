İyi Parti Almanya’da 1500 müşahit arıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleriİyi Parti Almanya’da 1500 müşahit arıyor
GeriAvrupa İyi Parti Almanya’da 1500 müşahit arıyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
Temel ELCİVAN / KÖLN, DHA
07.05.2018 - 13:53, Son Güncelleme:

İyi Parti Almanya’da 1500 müşahit arıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İyi Parti Almanya’da 1500 müşahit arıyor

Henüz Avrupa’da teşkilatlanma çalışmalarını tamamlamamış olan İyi Parti’nin Avrupa destekçileri, Avrupa İyi Parti Gönüllüleri adıyla Köln’de bir araya geldi.

ALMANYA’nın yanı sıra Fransa, Belçika, İngiltere ve İsviçre’den gönüllü temsilcilerin katıldığı toplantıya İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, İyi Parti Kurucu Üyesi ve Avrupa Koordinatörü Fulya Yasemin, konuşmacı olarak katıldı.
İyi Parti Genel Merkezi’nden temsilci onayı alan Berlin, Duisburg, Kön, Velbert, Mannheim, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, Nürnberg, Fransa, Belçika, İngiltere, Fransa ve İsviçre temsilcileri ve çok sayıda gönüllü katıldı.
Katılımcılara seslenen İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, şöyle dedi:
“Emin olun benim gibi yüzlerce, binlerce arkadaş var bu harekatta. Burası hakikaten cesurlar harekatı. Fedakar insanların bir araya gelip kurduğu bir harekat. Hiç kimse, gel şunu yap, bunu yap demeden on binler bir araya geliyor. Bunu durdurmanız mümkün değil. Suni, tabi bir oluşum değil, bu gönülden gelen zaruret ihtiyacı hissedilen bir oluşum, onun için önümüz yolumuz çok açık. Güzel günler bizi bekliyor. Henüz Avrupa’da oluşmuş resmi teşkilatımız yok. Bir araya gelen ve bize ulaşan gönüllülerimiz aracılığı ile sosyal medya üzerinden vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz.”
İyi Parti Kurucu Üyesi ve Avrupa Koordinatörü Fulya Yasemin de “Oylarımıza sahip çıkabilmek için Almanya’dan 1500 müşahit belirlememiz gerekiyor” dedi.
İyi Parti gönüllülerini bir araya getiren toplantıda, Avrupa’nın farklı kentlerinden İyi Parti aday adayı olanlar, sahneye davet edilerek tanıtıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

FBI, Winterkorn’u takip etmesi için bir kişi görevlendirdi

Bağımsız aday Horn, 16 yıllık Yeşiller iktidarına son verdi

Avusturya’da 3 bölgede kurulacak

TIR kuyruğu sorununa çift taraflı çözüm yolda