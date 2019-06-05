İyi bir bakandı ama iyi bir lider olamadı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleriİyi bir bakandı ama iyi bir lider olamadı
GeriAvrupa İyi bir bakandı ama iyi bir lider olamadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: dpa
05.06.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

İyi bir bakandı ama iyi bir lider olamadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İyi bir bakandı ama iyi bir lider olamadı

Almanya Sosyal Demokratları (SPD) krizde. SPD’ye bir türlü lider dayanmıyor. Gelen, kısa ömürlü oluyor. Büyük ümitlerle parti başkanı seçilen Andrea Nahles de 13 ay sonra havlu attı. 150 yıllık SPD, daha derin bir krizin içine yuvarlandı.

İyi bir bakandı ama iyi bir lider olamadı2005 seçimlerinden beri sürekli düşüşte ve bundan bir an önce kurtulmak istiyor. Kendine Willy Brandt, Helmut Schmidt, Gerhard Schröder gibi liderler arıyor.
Ama çıkaramıyor.
Büyük ümitlerle seçtiği liderler istenen başarıyı gösteremeyince, çok çabuk ümitsizliğe kapılıyor. Hemen yeni bir lider arayışına çıkıyor ve anket sonuçlarına, kurultay konuşmasına bakarak lider belirliyor.

ANKETLER YANILTICI
2009 seçimlerinde “Parti başkanı Kurt Beck mi yoksa Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier mi başbakan adayı olacak’ sorusuna anket sonuçları karar verdi ve anketlerde önde görünen Steinmeier aday oldu.
Sonuç; düş kırıklığı.
2013 seçimlerinde “Maliye Bakanı Peer Steinbrück mü, parti başkanı Sigmar Gabriel mi yoksa Dışişleri Bakanı Steinmeier mi başbakan adayı olacak?” sorusunu yine anketler belirledi.
Birkaç puan önde giden Steinbrück başbakan adayı seçildi.
Sonuç ise bir öncekinden daha ağır oldu.
2017 seçimlerinde “Parti başkanı Gabriel mi, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz mu?” sorusunda da anketler öne çıktı. İbre Schulz’a dönünce, Gabriel vazgeçti. Ancak SPD, Schulz’la tarihinin en ağır yenilgisini aldı ve kurultayda en ateşli konuşmayı yapan Andrea Nahles parti başkanlığını birden kucağında buldu.

İYİ BİR BAKANDI
48 yaşındaki Andrea Nahles hayatının hemen hemen yarısını siyasete adamış biri. Gençlik teşkilatı Juso Başkanlığı, SPD Genel Sekreterliği gibi önemli görevlerde bulundu. Çok başarılı bir Çalışma Bakanlığı yaptı.
Asgari ücret onun eseri. Merkel’e asgari ücreti dayatan ve kabul ettiren Andrea Nahles oldu.
2018’de büyük koalisyon onun sayesinde yeniden kuruldu.
Ama Nahles, SPD’yi krizden çekip çıkaramadı.
Partiyi yenileme sözü verdi, fakat arkası gelmedi.
Parti başkanı olarak kendini gösteremedi. Boşluktan Maliye Bakanı Scholz yararlanmaya çalıştı.
Nahles’in istifası aslında SPD için bir şans.
Bana göre SPD’nin, ekonomide, sosyal politikalarda ve iklimi korumada farklı söylemler getiren genç, dinamik bir lidere ihtiyacı var.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
İyi bir bakandı ama iyi bir lider olamadı
Cinayetmiş! Ama neden ve kim belli değil
2020'de kupayı almak için daha iyi olacağız
Uyuşturucu Almanya'da mektupla dağıtılıyor