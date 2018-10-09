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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / FOTOKOD: AFP
09.10.2018 - 14:36, Son Güncelleme:

IW açıkladı: Anlaşmasız Brexit, Alman şirketlerini vurur

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IW açıkladı: Anlaşmasız Brexit, Alman şirketlerini vurur

Merkezi Köln’de bulunan Alman Ekonomi Enstitüsü’nün (IW) araştırmasına göre, Birleşik Krallık’ın AB’den anlaşmasız şekilde ayrılması, Alman şirketlerini olumsuz etkileyecek.

IW, Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasının (Brexit) anlaşmasız ve zorlu gerçekleşmesinin Alman şirketleri ve AB’ye muhtemel etkilerine ilişkin bir araştırma yaptı. Araştırmanın sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, Birleşik Krallık’ın AB’den anlaşmasız şekilde ayrılmasının özellikle Alman şirketlerini önemli ölçüde olumsuz etkileyeceği belirtilerek, yeni tarifeler ve tarife dışı engellerin şirketlere milyarlarca euro yük oluşturabileceği ve ticaretin de ciddi şekilde zarar görebileceği kaydedildi.
Birleşik Krallık’ın Mart 2019’da AB’den ayrılacağı ve bunun artık bilinen bir durum olduğu aktarılan açıklamada, “Ancak Brexit’in nasıl organize edilmesi gerektiği hâlâ belli değil. Şimdiye kadar bir anlaşma olmadı. Eğer bu şekliyle devam ederse İngilizler, AB’yi serbest ticaret anlaşması olmadan terk edecek. Sonuç olarak, kanalın her iki tarafındaki ekonomi, gümrük vergisi gerektireceğinden yüksek maliyetlere maruz kalacak” denildi.

KAYIP 10 MİLYAR EUROYU GEÇEBİLİR
Açıklamada, ikili ticaret modelleri ve Dünya Ticaret Örgütü kuralları dikkate alındığında, AB’nin, İngiltere’nin ihracatına yüzde 2.8 ve İngiltere’nin de AB ülkelerine yüzde 6’lık gümrük vergisi getirebileceği belirtilerek, “Bu durumdan, Almanya’nın Birleşik Krallık’a ihracatı ortalama yüzde 4.3 etkilenebilir. Sabit bir ticaret hacmi ile AB şirketleri, yılda 10 milyar eurodan fazla kayıp yaşayabilir. İngiliz şirketleri de yaklaşık 5 milyar euro kaybetmek zorunda kalabilir” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Alman şirketlerinin 3 milyar eurodan fazla gümrük vergisi ödeyebileceği, Belçikalı ve Hollandalı şirketlerden her birinin de 1 milyar eurodan fazla ek maliyete girebileceği bildirildi.

‘KORKU SENARYOSU’
Özellikle Alman otomotiv endüstrisinde sıkıntılar yaşanabileceği aktarılan açıklamada, IW hesaplamalarına göre, Birleşik Krallık ve AB arasındaki ticaretin daha sonra yüzde 50’ye kadar düşebileceği, Almanya’nın Birleşik Krallık’a ihracatının da yaklaşık yüzde 57 azalabileceği vurgulandı.
Köln IW Direktör Yardımcısı Markos Jung, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Bu korku senaryosu, yapıcı eylemlere yönelik politikayı yönlendirmeli” ifadesini kullandı.
Jung, Alman GSYH’sinin yaklaşık yüzde 5’inin doğrudan ve dolaylı olarak Birleşik Krallık’la ticarete bağlı olduğunu vurgulayarak, “Birleşik Krallık, Alman şirketler için üçüncü en önemli ticaret ortağı. Bu öngörülebilir gelecekte önemli ölçüde değişebilir” dedi.

 

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