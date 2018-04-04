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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: GettyImages
04.04.2018 - 14:04, Son Güncelleme:

İthal fotoğrafla mülteci düşmanlığı

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İthal fotoğrafla mülteci düşmanlığı

Sığınmacı karşıtı politika izleyen Macaristan hükümeti, bu tutumunu 8 Nisan’da yapılacak seçime de yansıttı. Hükümet, çok sayıda sığınmacının bulunduğu fotoğrafın yer aldığı afişlerdeki ‘DUR’ ifadesiyle sığınmacı ‘tehlikesine’ dikkati çekiyor.

MACAR medyasındaki haberlere göre, hükümetin sığınmacı karşıtı kampanyasında kullandığı fotoğraf, ırkçı parti Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi’nin (UKIP), İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması yanlılarının kazandığı Brexit referandumunda da kullanıldı. 

Macaristan’da Başbakan Orban başta olmak üzere birçok hükümet yetkilisi, Avrupa’nın sığınmacılar tarafından istila edildiğini, kiliselerin kapatılarak yerlerine camilerin açıldığını, sığınmacıların yaşadığı bölgelerde kendi kanunlarını yürürlüğe koyduğunu iddia ediyor.
Sığınmacıların “Avrupa’yı işgal ettiği”, “Hıristiyanlık değerlerini tehdit ettiği” gibi argümanlar kullanan Orban, sığınmacıları kabul etmek istemediklerini yaptığı çeşitli açıklamalarla dile getirmişti.

NÜFUSUN SADECE YÜZDE 0.2’Sİ
Nüfusunun sadece yüzde 0,2’sini Müslümanların oluşturduğu Macaristan’da hafta sonu düzenlenecek genel seçimlerin ana konusu sığınmacılar ve İslam.
Yaklaşık 10 milyonluk nüfusa sahip Macaristan’da, yaklaşık 20 bin civarında Müslüman bulunmasına rağmen siyasilerin yaptığı açıklamalar dolayısıyla ülke “Müslümanların saldırısı altındaymış” gibi bir hava estiriliyor.
Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu’ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya’nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

KOTAYA KARŞI ÇIKMIŞTI
Mecliste geçen yıl kabul edilen yasayla aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların da tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.
Sivil toplum kuruluşları ise Macar güvenlik güçlerini, ülkeye girmeye çalışan sığınmacılara şiddet uygulayarak Sırbistan’a geri göndermekle suçluyor.
AB’nin sığınmacı krizine çözüm olarak sunduğu kota sistemi kapsamında bin 294 mülteciyi kabul etmesi öngörülen Macaristan, bu plana şiddetle karşı çıkıyor.

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