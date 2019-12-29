İtfaiye erinin ölümüne neden olan 6 zanlı yeniden tutuklandı

HAKLARINDA tutuklanma kararı çıkan 6 zanlıdan bazıları polis tarafından yakalanırken, bazıları kendi teslim oldu. Bir süre önce serbest kalan zanlılar, savcının itirazı üzerine mahkemenin, kararı yeniden değerlendirmesiyle cezaevine konuldu. Augsburg’daki mahkeme, avukatların talebi üzerine 7 zanlıdan 6’sını serbest bırakmıştı. İtfaiye erine yumruk atan ve ölümüne yol açan diğer zanlı ise yaklaşık bir aydır cezaevinde tutuluyor.

ÖLDÜRÜCÜ YUMRUK DARBESİ

Augsburg kentinde aralık ayının başında eşi ve arkadaşlarıyla Noel Pazarı’nı gezen 49 yaşındaki itfaiye eri Roland S. yaşları 17-20 arası 7 kişilik bir grup tarafından saldıraya uğramıştı. Kavgada öldürücü yumruk darbesi alan itfaiye eri ağır yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.