İtfaiye çalışsın diye 11 yeri kundaklamış
Almanya’nın Thüringen Eyaleti’ne bağlı bin 300 nüfuslu Grossenstein köyünde, aynı köyde yaşayan itfaiye eri 11 yeri ateşe vermek suçundan yargı önüne çıkıyor.
GROSSENSTEIN köyü geçen yıl seri yangınlarla büyük korku yaşamıştı. Bir yıl içinde 11 ayrı yerde yaşanan yangınlar yüzünden köy sakinleri evlerine güvenlik kamerası takmış, anaokulu ise gece nöbet tutma yoluyla önlem almıştı. Yangınları aynı köyde yaşayan itfaiye eri Kevin R.’nin çıkardığı ortaya çıkınca köy sakinleri rahat bir nefes almıştı.
Kevin R. kendi babasının bahçesini, en samimi arkadaşının garajını, köyde samanlığı, futbol kulübü binası gibi 11 kundaklama olayından sorumlu tutuluyor. İtfaiye eri Kevin R. yangında aktif çalışmak maksadıyla yangınları çıkardığını itiraf etti. Sanığın babası ise oğlunun yaptıklarına bir anlam veremediğini söyledi. Salı günü Gera Eyalet Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkarılacak olan sanık Kevin R., 4 yıl hapis cezasıyla yargılanacak.
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