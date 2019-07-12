İtalyan çift, Türkiye’de yolu şaşırıp gittikleri köye yerleşti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleriİtalyan çift, Türkiye’de yolu şaşırıp gittikleri köye yerleşti
GeriAvrupa İtalyan çift, Türkiye’de yolu şaşırıp gittikleri köye yerleşti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA
12.07.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

İtalyan çift, Türkiye’de yolu şaşırıp gittikleri köye yerleşti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İtalyan çift, Türkiye’de yolu şaşırıp gittikleri köye yerleşti

İtalya’dan 5 yıl önce Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyüne tatil için giden İtalyan Adriano-Tiziana Cian çifti, daha sonra buraya yerleşip el sanatları atölyesi açtı.

TÜRKİYE’NİN çeşitli yerlerini gezen İtalyan çift, gittikleri Babakale köyüne hayran kaldı. Daha önce dişçilik yapan ve emekli olduktan sonra köye yerleşen Adriano Cian, Türk toplumunu çok sevdiklerini ve yıllardır hiçbir problemle karşılaşmadıklarını dile getirdi. 5 yıldır yaz-kış aralıksız olarak yaşadıkları köyde bir de el sanatları atölyesi açarak çalışmalar yapan çift, bu işi para için değil hobi olarak yaptıklarını da söyledi.

İtalyan çift, Türkiye’de yolu şaşırıp gittikleri köye yerleşti

‘SON DURAK BURASIYDI’
İtalya’dan Babakale’ye gidiş süreçlerini anlatan Adriano Cian, “Buraya 5 yıl önce geldik. Araba kullanıyordum, yolu kaybettik ve Babakale’ye geldik, son durak burasıydı. Yaşadığımız 5 yılda Babakale halkını çok sevdik. Hepsi bizim için çok iyi arkadaşlar” dedi.

İtalyan çift, Türkiye’de yolu şaşırıp gittikleri köye yerleşti

İtalyan çift, Türkiye’de yolu şaşırıp gittikleri köye yerleşti

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
İtalyan çift, Türkiye’de yolu şaşırıp gittikleri köye yerleşti
Alman istihbaratı ‘hipster sağcıları’ izleyecek
Almanların yarısı İslam’ı tehdit olarak görüyor
Alman mahkemesinde bir ilk: IŞID’li kadın ülkesine dönebilir