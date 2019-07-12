İtalyan çift, Türkiye’de yolu şaşırıp gittikleri köye yerleşti
İtalya’dan 5 yıl önce Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyüne tatil için giden İtalyan Adriano-Tiziana Cian çifti, daha sonra buraya yerleşip el sanatları atölyesi açtı.
TÜRKİYE’NİN çeşitli yerlerini gezen İtalyan çift, gittikleri Babakale köyüne hayran kaldı. Daha önce dişçilik yapan ve emekli olduktan sonra köye yerleşen Adriano Cian, Türk toplumunu çok sevdiklerini ve yıllardır hiçbir problemle karşılaşmadıklarını dile getirdi. 5 yıldır yaz-kış aralıksız olarak yaşadıkları köyde bir de el sanatları atölyesi açarak çalışmalar yapan çift, bu işi para için değil hobi olarak yaptıklarını da söyledi.
‘SON DURAK BURASIYDI’
İtalya’dan Babakale’ye gidiş süreçlerini anlatan Adriano Cian, “Buraya 5 yıl önce geldik. Araba kullanıyordum, yolu kaybettik ve Babakale’ye geldik, son durak burasıydı. Yaşadığımız 5 yılda Babakale halkını çok sevdik. Hepsi bizim için çok iyi arkadaşlar” dedi.
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