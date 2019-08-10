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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
10.08.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

İtalya’dan ‘Ocean Viking’e de yasak

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İtalya’dan ‘Ocean Viking’e de yasak

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya Dışişleri Bakanlığı, Akdeniz’in Libya açıklarında dün 85 göçmeni kurtaran Fransız STK’lerine ait Norveç bayraklı Ocean Viking gemisinin İtalyan kara sularına girişini yasakladığını, Norveç’in Roma Büyükelçiliğine gönderdiği notayla bildirdi.

SÖZ konusu notada, göçmen kurtarma faaliyetlerinin İtalya’nın arama kurtarma bölgesinin dışında yapıldığı belirtilerek, STK’ler tarafından İtalya’nın tek güvenli liman olarak görülmesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi. Notada, İtalya’nın Ocean Viking için güvenli bir liman vermeyeceği de kaydedildi.
İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, dün Ocean Viking’e İtalyan kara sularına giriş yasağı getirmeye hazır olduğunu açıklamıştı. Salvini daha önce de son bir haftadır Libya açıklarında üç ayrı grup halinde toplam 160 göçmen kurtaran İspanyol STK’si Proactiva Open Arms’ın gemisine de İtalyan kara sularına giriş yasağı getirmişti.

İtalya’dan ‘Ocean Viking’e de yasak

PARA CEZASI VAR
İtalya son olarak hafta başında yasa dışı göçle mücadeleye ve özellikle düzensiz göçmenleri denizden kurtaran sivil toplum kuruluşlarına yönelik tedbir ve yaptırımlar içeren yeni güvenlik paketini parlamentoda kabul etmişti. Yasalaşan güvenlik paketi, izinsiz giriş yapanlara 1 milyon Euro’ya varan para cezası ya da gemiye el koyma gibi yaptırımlar öngörüyor.

İtalya’dan ‘Ocean Viking’e de yasak

İtalya’dan ‘Ocean Viking’e de yasak

 

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