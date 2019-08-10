İtalya’dan ‘Ocean Viking’e de yasak
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya Dışişleri Bakanlığı, Akdeniz’in Libya açıklarında dün 85 göçmeni kurtaran Fransız STK’lerine ait Norveç bayraklı Ocean Viking gemisinin İtalyan kara sularına girişini yasakladığını, Norveç’in Roma Büyükelçiliğine gönderdiği notayla bildirdi.
SÖZ konusu notada, göçmen kurtarma faaliyetlerinin İtalya’nın arama kurtarma bölgesinin dışında yapıldığı belirtilerek, STK’ler tarafından İtalya’nın tek güvenli liman olarak görülmesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi. Notada, İtalya’nın Ocean Viking için güvenli bir liman vermeyeceği de kaydedildi.
İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, dün Ocean Viking’e İtalyan kara sularına giriş yasağı getirmeye hazır olduğunu açıklamıştı. Salvini daha önce de son bir haftadır Libya açıklarında üç ayrı grup halinde toplam 160 göçmen kurtaran İspanyol STK’si Proactiva Open Arms’ın gemisine de İtalyan kara sularına giriş yasağı getirmişti.
PARA CEZASI VAR
İtalya son olarak hafta başında yasa dışı göçle mücadeleye ve özellikle düzensiz göçmenleri denizden kurtaran sivil toplum kuruluşlarına yönelik tedbir ve yaptırımlar içeren yeni güvenlik paketini parlamentoda kabul etmişti. Yasalaşan güvenlik paketi, izinsiz giriş yapanlara 1 milyon Euro’ya varan para cezası ya da gemiye el koyma gibi yaptırımlar öngörüyor.
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