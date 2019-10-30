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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
30.10.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

İtalya’dan Ocean Viking gemisine izin çıktı

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İtalya’dan Ocean Viking gemisine izin çıktı

İtalya, Akdeniz’de kurtardığı 104 göçmenle 10 günü aşkındır güvenli liman için denizde bekleyen Fransız sivil toplum kuruluşları (STK), Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) ve SOS Akdeniz’e ait Ocean Viking gemisine limana yanaşma izni verdi.

İTALYA İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Malta, Almanya, Fransa ve İtalya’nın geçen ay Valetta’da vardığı geçici yeni dağıtım sistemine yönelik uzlaşı doğrultusundaki sürecin sonuçlandığı belirtilerek, Ocean Viking’in yarın Pozzallo Limanı’na yanaşacağı duyuruldu. Açıklamada, 104 göçmenden 70’inin Almanya ve Fransa tarafından paylaşılacağı belirtildi. Ocean Viking gemisi, 10 günü aşkın süredir, 104 göçmenle İtalya’nın Linosa Adası’yla Malta arasındaki uluslararası sularda güvenli liman çağrısına yanıt bekliyordu. SOS Akdeniz de Twitter’dan, Ocean Viking için bir an önce ‘güvenli liman’ çağrısı yapmıştı.
Ocean Viking, İtalya’da siyasileri de ikiye böldü. İktidar ortağı sol eğilimli Demokratik Parti ve İtalia Viva Partisi yetkilileri, göçmenlerin denizde bekletilmesinin hoş görülemeyeceğini belirtti. Ana muhalefetteki aşırı sağcı Lig Partisi’nin lideri Matteo Salvini ise Fransız STK’lere ait Norveç bayraklı geminin İtalya’ya yanaşmasının kabul edilemez olduğunu, mevcut hükümetle İtalya’ya gelen göçmenlerin sayısının arttığını ifade etti.

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